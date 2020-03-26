3 مشروبات طبيعية لعلاج الأرق الناجم عن التوتر

هل تعاني من الأرق وصعوبة النوم ؟ قد تكون الاخبار المزعجة والقلق والتوتر من الأسباب المباشرة للأرق وقد تكون حالة صحية أو بسبب تأثير مشروب غني بالكافيين، مهما كانت الأسباب هذه الحلول الطبيعية يمكن ان تساعدك على الشعور بالنعاس وتهدئة الجسم.

شاي النعناع

تناول مشروب النعناع قبل الذهاب إلى النوم يساعد في سرعة الاستغراق في النوم وعدم الإصابة بالأرق وذلك لقدرة النعناع على تسكين الجسم وتهدئته مما يعمل على محاربة الأرق، لذلك احرصي على تناول كوب من أوراق النعناع المغلية في حالة شعورك بالأرق وستتمكن بذلك في النوم بسرعة.

العسل وخل التفاح

يفضل الكثير من الناس تناول خليط خل التفاح والعسل قبل الذهاب إلى النوم وذلك لقدرته في علاج مشكلة الأرق والتعزيز من الرغبة في النوم، يمكن تحضير تلك الخلطة عن طريق خلط 3 ملاعق من خل التفاح في فنجان من العسل وتناول تلك الخلطة قبل النوم.

الزنجبيل والقرفة

يشتهر الزنجبيل والقرفة بقدرتهم على تهدئة الجسم والتعزيز من رغبته في النوم، يمكنك الاستفادة من هذه الخاصية الموجودة في الزنجبيل والقرفة لتحضير كوب من مشروب الزنجبيل والقرفة قبل النوم وتناوله للوقوع في النوم مباشرة بدون أرق.