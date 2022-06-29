3 مشروبات ليموناضة منعشة هذا الصيف أنا أحب الليموناضة أو عصير الليمون الذي يقدم في المطاعم. لكن هذه العادة يمكن أن تصبح مكلفة ، خاصة إذا كان الطقس حاراً جداً وكنت تشتهي مشروباً منعشاً وبارداً. تعالوا نتعلم طريقة عمل 3 وصفات ليموناضة بالفواكه شهية ومنعشة ومغذية.

3 مشروبات ليموناضة منعشة هذا الصيف

1. ليموناضة الفراولة والأساي

مكونات ليموناضة الفراولة والأساي:

كوب فراولة مقطعة شرائح

نصف كوب عصير ليمون طازج

2 ملاعق صغيرة مسحوق أكي

1 ملعقة كبيرة من محلي صناعي أو عسل حسب الرغبة

3 أكواب ماء مقسمة

ثلج حسب الحاجة

طريقة ليموناضة الفراولة والأساي:

الخطوة 1

تمزج الفراولة وعصير الليمون ومسحوق الآساي وكوب ماء في الخلاط ؛ حتى يصبح المزيج سلساً.

الخطوة 2

تصب في إبريق ويضاف 2 كوب ماء المتبقي و1 ملعقة كبيرة من التحلية. أضف المزيد من المُحليات حسب الحلاوة المرغوبة. يقدم مع الثلج المكسر.

3 مشروبات ليموناضة منعشة هذا الصيف

2. ليموناضة الكرز الفوار

هناك القليل من الأشياء المنعشة أكثر من عصير الليمون الطازج. ولكن عندما تضيف الكرز الطازج ، فهذه هي المفاجأة!

مكونات ليموناضة الكرز الفوار:

2 كوب كرز منزوع النواة ونصفه

نصف كوب عصير ليمون طازج

1 كوب سكر أو حسب الرغبة

2 كوب ماء

1 كوب صودا ليمون حامض

ثلج حسب الحاجة

كرز وشرائح ليمون للتزيين (اختياري)

طريقة ليموناضة الكرز الفوار:

الخطوة 1

يُمزج الكرز وعصير الليمون والسكر والماء في خلاط عالي القوة. يُمزج حتى يندمج تمامًا ويصبح ناعمًا ، حوالي دقيقة واحدة ؛ دع الرغوة تهدأ أو ارفعها بالملعقة.

الخطوة 2

يُسكب المزيج في إبريق ويُضاف إليه صودا الليمون الحامض. قدميه مع الثلج وزينيه بالكرز والليمون حسب الرغبة.

ملاحظة:

أضف الثلج إلى أكوابك وليس إلى الإبريق لأن ذلك سيخفف عصير الليمونادة.

نصائح

تعتمد كمية السكر على ذوقك الشخصي ومدى حلاوة الكرز.

نصائح

لا تتردد في استبدال صودا الليمون أو الماء الفوار.

3 مشروبات ليموناضة منعشة هذا الصيف

3. ليموناضة المانجو

ستقع في حب وصفة عصير الليمون بالمانجو! المشروب المثالي عندما يكون الجو حارًا بالخارج. لا يرغب الكثير منا في التفكير في إعداد وصفات متقنة ، لذلك كان هدفنا هو التوصل إلى وصفات بسيطة وسريعة وجميلة ولذيذة. لهذا السبب سوف تحب عصير الليمون بالمانجو كثيرًا.

مكونات ليموناضة المانجو:

1 كوب سكر

1 كوب ماء

مانجو ليموناضة:

2 كوب مانجو مقطعة

1 كوب ماء

1 كوب عصير ليمون

2 كوب ثلج

طريقة ليموناضة المانجو:

تحضير الشراب

الخطوة 1

يُمزج السكر والماء في قدر على نار متوسطة عالية. يُغلى المزيج ويُقلب حتى يذوب السكر. يرفع عن النار ويترك ليبرد.

تحضير العصير:

الخطوة 1

يُمزج المانجو مع كوب من الماء في محضر الطعام حتى يصبح المزيج ناعمًا. صب المانجو من خلال مصفاة في إبريق. أضف عصير الليمون والشراب البسيط. اخلط جيدا.

الخطوة 2

أضف الثلج إلى الاكواب وليس الإبريق وقدمه.

اقرأ أيضاً:

وصفات صيفية: بروسكيتا الفراولة