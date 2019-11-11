3 مشروبات ينبغي على الحامل تناولها بانتظام

الحمل فترة مليئة بالسعادة لكل سيدة تختبره، ولكنه أيضا انسب وقت لمراجعة الخيارات الصحية. قد تسمع الحامل العديد من النصائح في هذه الفترة لذلك ينبغي أن تستشير الطبيب أو خبير التغذية المختص قبل تطبيق كل النصائح الغذائية.

اذا كنت قلقة من المشروبات المحظورة والمسموحة اثناء الحمل فهذا الدليل سوف يساعدك:

العصائر الطازجة

العصائر الطازجة مفيدة جدا وينبغي تناولها كبديل عن المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكريات ولكن باعتدال، جربي البرتقال والجزر، البطيخ أو الكوكيتل اذا كنت ترغبين في فيتامينات متعددة. يساعد عصير البرتقال المدعم على خفض ضغط الدم ، ويحافظ على صحة العظام الحيوية ، ويكون بمثابة فيتامين قبل الولادة ويدعم نمو الجنين.

الماء

وخاصة ماء الديتوكس مثل ماء الليمون والكيوي أو الخيار مع الزنجبيل أمر لا بد منه للنساء الحوامل. يمكن أن يكون ماء الليمون مفيدًا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى الحاسمة ، كما انه علاج فعال للغثيان الصباحي.

الحليب المبستر

الحليب ليس للأطفال فقط ، بل للأمهات أيضًا! في الواقع ، يقول الخبراء أن الحليب هو واحد من أفضل المشروبات المغذية للمرأة الحامل. يوفر الحليب العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن ، التي تدعم نمو الطفل في الأشهر الحرجة ، كما تحافظ على صحتك أيضًا. كوب من الحليب كل يوم مع تقدم الحمل الخاص بك وسوف تفعل العجائب بالنسبة لك. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجنب منتجات الألبان ، يعد حليب الصويا أو اللوز بدائل جيدة أيضًا.