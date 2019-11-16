3 مكونات لصنع علاج فعال لمشكلة الجيوب الأنفية

في هذا الموسم المتقلب، يمكن ان تكون إصابة الجيوب الأنفية هي آخر ما ترغب في إضافته إلى مشاكلك. فصداع الجيوب الأنفية يسبب ضغطاً مؤلماً داخل وحول تجويف الأنف وصداع نابضا مصحوبا بألم لاذع.

تحدث الجيوب الأنفية عندما يتراكم المخاط الزائد خلف تجاويف الوجه. بعبارة أخرى ، فإن التهاب الغشاء المخاطي هو الذي يسبب هذا الألم الذي لا يطاق في الجبهة ويخلق الضغط على الوجه. وغالبًا لا ندرك خطورة هذا المرض ، بل نتجاهل ونتحمل عواقبه الوخيمة. على الرغم من أن هذه المشكلة مزمنة ، لا يمكنك الاعتماد دائمًا على الأدوية. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

علاج الجيوب الانفية:

المكونات:

1 جذر كبير من الفجل، مفروم

¼ كوب من خل التفاح

نصف كوب عسل

الطريقة:

لصنع هذا العلاج، يقطع الفجل تقريبا إلى قطع صغيرة. استمر في تقطيعه جيدًا للغاية أو يمكنك أيضًا اختيار تحويله إلى تناسق يشبه العجينة في الخلاط أو المعالج.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة ، استمر في إضافة الخل والعسل. مع التحريك الجيد. يمكنك أيضًا اختيار إضافة قليل من الملح إلى هذا المزيج.

يمكن تخزينه بأمان في الثلاجة لمدة تصل إلى عام ، واستخدامه عند الحاجة.

يستهلك 1-2 ملاعق كبيرة من الخليط كلما كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية وستفتح الجيوب الأنفية المسدودة.

تذكر أن الفجل يجعل المستحضر حارًا جدًا، وهو أحد الأسباب الرئيسية لكونه فعّالًا جدًا ، لذا إذا كنت حساسًا للذوق ، فتناول كمية قليلة.