3 مكونات لصنع مافن اليقطين الشهية

أضيفي هريس اليقطين ومزيج كعكة التوابل إلى وعاء كبير واخلطيهما جيدًا حتى يتجانسا تمامًا ، مع التأكد من عدم الإفراط في الخلط. تقلب الخلطة مع الاضافات الاختيارية .