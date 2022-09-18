3 مكونات لصنع مافن اليقطين الشهية فطائر اليقطين الطرية والشهية هي أفضل وصفة خريفية، والآن يمكنك اعدادها بثلاث مكونات فقط. تابعي القراءة لمعرفة التفاصيل. يمكنك اعدادها لاي مناسبة واضافة الكريمة اذا رغبتي.
3 مكونات لصنع مافن اليقطين الشهية
المكونات:
1 علبة خليط كيك البهارات الجاهز
1 علبة هريس اليقطين (15 أونصة)
1 كوب إضافات (رقائق شوكولاتة ، جوز أمريكي أو جوز) (اختياري)
3 مكونات لصنع مافن اليقطين الشهية
الطريقة:
- سخني الفرن على 350 درجة. رشي قالب ال
- مافن العادي برذاذ الطبخ واتركيه جانبًا.
- أضيفي هريس اليقطين ومزيج كعكة التوابل إلى وعاء كبير واخلطيهما جيدًا حتى يتجانسا تمامًا ، مع التأكد من عدم الإفراط في الخلط. تقلب الخلطة مع الاضافات الاختيارية.
- تقسم عجينة المافن على قالب المافن.
- تخبز لمدة 20-23 دقيقة حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا. اتركيها تبرد لمدة 10 دقائق على الأقل ثم أخرجيها إلى رف التبريد.
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