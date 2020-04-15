3 مكونات للخبز الإنجليزي

3 مكونات فقط لصنع خبز رقيق ورطب في غضون دقائق.. ستحبه ، وستحبه عائلتك.

المكونات:

2 كوب طحين

¼ كوب من الزبدة الباردة (بالإضافة إلى المزيد للفرشاة ، اختياري)

3/4 كوب لبن مخيض، بارد (بالإضافة إلى المزيد للفرشاة ، اختياري)

الطريقة:

يسخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 450 فهرنهايت (امنحيه وقتًا كافيًا للوصول إليه ، تريدينه ساخنة)

ضع الدقيق والزبدة الباردة في محضر الطعام. يمكنك أيضًا القيام بذلك يدويًا. اخفق الماكينة لمدة 20-25 مرة حتى يتم دمج الزبدة وتفتت الخليط.

انزعي المحتويات إلى وعاء كبير وقلبي اللبن حتى يبلل كل شيء.

تقلب العجينة على سطح مطحون قليلاً واجمعها معًا بلطف بيديك ، لكن لا تفرط في عجن العجين. ربت أو دحرجها إلى سمك حوالي 1 1/2 بوصة. تقطع 8 قطع بسكويت، مع إعادة تشكيل العجين إذا لزم الأمر.

توضع على صينية الفرن ، وتمسح برفق بالزبدة ، إذا رغبت في ذلك. اخبزها لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح ذهبية اللون ثم ترتفع.

إذا أردت ، قم بمسح الخبز أو البسكويت الساخن بالزبدة المذابة على الفور ، واستمتع.