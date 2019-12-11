3 مكونات و3 خطوات للتخلص من مشاكل البشرة

المسام هي فتحات صغيرة على الجلد تسمح لها بالتنفس. يكاد يكون من المستحيل رؤيتها بالعين المجردة ، ولكن قد يزداد حجمها مع تقدمنا ​​في السن. تبدو المسام الكبيرة غير سارة حقًا ويمكن أن تدمر مظهرك ، ولهذا السبب يريد الجميع حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. بدلاً من استخدام المنتجات والعلاجات التجارية ، حاول استخدام هذه العلاجات الطبيعية ضد المسام الكبيرة:

تونر خل التفاح

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من خل التفاح الطبيعي

2 كوب من الماء

كيفية الاستخدام:

يوضع الخليط في زجاجة رذاذ.

اغسل وجهك بالصابون البسيط.

يرش هذا الماء على جميع أنحاء وجهك ويترك حتى يجف.

يوضع المرطب بزيت جوز الهند.

لماذا يعمل:

لقد ثبت ان خل التفاح يغلق مسام البشرة ويحافظ على ثبات مستوى حموضة بشرتك ويمنع حدوث التهابات في الجلد.