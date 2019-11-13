3 نصائح بعد الحجامة والأطعمة التي يجب تناولها 

الحجامة هي نوع من أنواع الطب البديل الذي نشأ في الصين، ويقوم مبدأ عملها على وضع كؤوس مقلوبة على الجلد فيتولد ضغط لشفط تلك المنطقة.

وقد تبين أنّ للحجامة فوائد كثيرة حيث تعمل على زيادة تدفق الدم، والتخفيف من الشد العضلي وتعزيز إصلاح الخلايا، كما وتساهم الحجامة في إنشاء أوعية دموية جديدة وأنسجة ضامّة جديدة، ويعتقد العديد من الصينيين بأنّ الحجامة تساعد على خلق التوازن بين الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية داخل الجسم، وهذا بدوره يمكن أن يساعد الجسم على مقاومة مسببات الأمراض وتقليل الألم.

الأكل بعد الحجامة

للحصول على أفضل نتائج الحجامة يُنصَح بالصيام أو الاكتفاء بوجبات خفيفة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من جلسة الحجامة، أمَّا بالنسبة للطعام بعد الجلسة فيُنصح باتباع النصائح التالية:

1- تناول بعض التمر، أو شرب الماء مع العسل للحصول على الطاقة بعد الجلسة.

2- تجنب اللحوم الحمراء، والحليب، ومشتقاته لمدّة 24 ساعة بعد الحجامة، ويمكن تناول الأسماك، والبيض، والفواكه، والخضراوات، وكميات قليلة جداً من الدجاج.

3- تجنب جميع أنواع المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة 24 ساعة بعد الحجامة.

4- شرب الكثير من الماء للمحافظة على رطوبة الجسم.

نصائح بعد الحجامة

- الامتناع عن التدخين لما يقارب 24 ساعة.

- الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية والجماع لما يقارب 48 ساعة.

- تجنب غسل المنطقة التي تم تطبيق الحجامة عليها لما يقارب 24 ساعة.

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