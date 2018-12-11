فوائد الحجامة للرّجال

تقوم الحجامة بتنشيط الدورة الدمويّة عند الرجال

للحجامة فوائد عظيمة وكثيرة للرّجال، ومن هذه الفوائد:

1- تقوم الحجامة بتنشيط الدورة الدمويّة عند الرجال والنساءِ معاً، وتقوم أيضاً بتلسيك الشرايين والأوردة الدمويّة وسهولة تدفّق الدم من خلال الشرايين.

2- تقوم الحجامة بشفط جميع السموم الموجودة في الدم وخصوصاُ عند الرجال المدخّنين.

3- تنشيط جميع الأجهزة الموجودة في الجسم؛ كالمخ، والسمع، وزيادة الإدراك، وتقوية الذاكرة.

4- التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.

5- تعمل الحجامة على تقوية المناعة للجسم.

6- تعمل الحجامة على تنشيط بصيلات الشعر وتزيد من كثافة وسمك وطول الشعر عند الرجال، فعندما يقوم الجسم بالتخلّص من الدم الفاسد يعطي القدرة على إيصال الغذاء للجذور. 7- زيادة قدرة الجسم على مقاومة جميع الميكروبات الّتي تهاجم الجسم من خلال الجلد.

8- تعمل الحجامة على زيادة حجم العضلة والتقليل من تقلّصها عند الرجال.

9- زيادة قدرة الجسم على بناء العظام وزيادة نسبة الكالسيوم في العظم.

10- الحجامة تعمل على الزّيادة في كفاءة المعدة وعمليّة الهضم؛ لأنّها تقوم بتنظيم إفراز الأحماض والتحسين من إنزيمات المعدة.

11- تعمل الحجامة على تنشيط خلايا الكبد والبنكرياس والتحسين الوظيفي لهما.

12- تعمل الحجامة على زيادة وصول الأكسجين إلى الألياف العضليّة وبالتالي تقوية العضلات وزيادة كفاءتها.

13- تقوم الحجامة على استخراج حمض اللاكتيك من العضلات، وعند استخراج هذا الحمض يزول الإجهاد والشد العضلي.

14- التخلّص من جميع الآلام في الظهر، والعنق والأكتاف. معالجة جميع المشاكل المتعلّقة بالتعب والإرهاق والكسل.

15- التخلّص من جميع المشاكل المتعلّقة بالنوم كالأرق، واضطرابات النوم، والقلق.

16- يساعد الجسم على تجديد الدم بدل الدم الفاسد ممّا يساعد على كفاءة العضويّات الموجودة في الجسم، والقدرة على إيصال الأكسجين المطلوب للأعضاء.

17- القدرة على إيصال الطاقة وهي الجلوكوز الّذي يعتبر مصدر الطاقة للجسم والدماغ، ممّا يعطي الشعور بالحيويّة والنشاط بعد عمل الحجامة.

18- تزيد الحجامة من نشاط الغدد العرقيّة والدهنيّة، فبالتالي تتفتّح مسام الجلد مباشرةََ بعد عمل الحجامة.

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