فوائد الحجامة للرّجال
تقوم الحجامة بتنشيط الدورة الدمويّة عند الرجال
للحجامة فوائد عظيمة وكثيرة للرّجال، ومن هذه الفوائد:
1- تقوم الحجامة بتنشيط الدورة الدمويّة عند الرجال والنساءِ معاً، وتقوم أيضاً بتلسيك الشرايين والأوردة الدمويّة وسهولة تدفّق الدم من خلال الشرايين.
2- تقوم الحجامة بشفط جميع السموم الموجودة في الدم وخصوصاُ عند الرجال المدخّنين.
3- تنشيط جميع الأجهزة الموجودة في الجسم؛ كالمخ، والسمع، وزيادة الإدراك، وتقوية الذاكرة.
4- التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.
5- تعمل الحجامة على تقوية المناعة للجسم.
6- تعمل الحجامة على تنشيط بصيلات الشعر وتزيد من كثافة وسمك وطول الشعر عند الرجال، فعندما يقوم الجسم بالتخلّص من الدم الفاسد يعطي القدرة على إيصال الغذاء للجذور. 7- زيادة قدرة الجسم على مقاومة جميع الميكروبات الّتي تهاجم الجسم من خلال الجلد.
8- تعمل الحجامة على زيادة حجم العضلة والتقليل من تقلّصها عند الرجال.
9- زيادة قدرة الجسم على بناء العظام وزيادة نسبة الكالسيوم في العظم.
10- الحجامة تعمل على الزّيادة في كفاءة المعدة وعمليّة الهضم؛ لأنّها تقوم بتنظيم إفراز الأحماض والتحسين من إنزيمات المعدة.
11- تعمل الحجامة على تنشيط خلايا الكبد والبنكرياس والتحسين الوظيفي لهما.
12- تعمل الحجامة على زيادة وصول الأكسجين إلى الألياف العضليّة وبالتالي تقوية العضلات وزيادة كفاءتها.
13- تقوم الحجامة على استخراج حمض اللاكتيك من العضلات، وعند استخراج هذا الحمض يزول الإجهاد والشد العضلي.
14- التخلّص من جميع الآلام في الظهر، والعنق والأكتاف. معالجة جميع المشاكل المتعلّقة بالتعب والإرهاق والكسل.
15- التخلّص من جميع المشاكل المتعلّقة بالنوم كالأرق، واضطرابات النوم، والقلق.
16- يساعد الجسم على تجديد الدم بدل الدم الفاسد ممّا يساعد على كفاءة العضويّات الموجودة في الجسم، والقدرة على إيصال الأكسجين المطلوب للأعضاء.
17- القدرة على إيصال الطاقة وهي الجلوكوز الّذي يعتبر مصدر الطاقة للجسم والدماغ، ممّا يعطي الشعور بالحيويّة والنشاط بعد عمل الحجامة.
18- تزيد الحجامة من نشاط الغدد العرقيّة والدهنيّة، فبالتالي تتفتّح مسام الجلد مباشرةََ بعد عمل الحجامة.
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