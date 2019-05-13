3 نصائح لتأخير الدورة الشهرية في رمضان 

الدورة الشهرية هي مجموعة من التغيرات الجسدية والفسيولوجية التي تحدث للإناث عند مرحلة البلوغ، وتكون مصحوبة بالعديد من العلامات، ومنها: الصداع، وآلام في أسفل منطقة الظهر، وتعب عام، وإفرازات مهبلية، وألم شديد أسفل البطن، وآلام في منطقة الثدي، والانفعال الشديد، والتوتر، مما يتطلب توفير الراحة، والتغذية الصحية، بالإضافة إلى المحافطة على النظافة، وقد ترغب بعض الإناث بتأجيل موعد دورتها الشهرية، بسبب رغبتها بالسفر، أو المشاركة بمناسبة ما، أو في شهر رمضان، من أجل إكمال الصيام، ومن الممكن تأجيلها عن طريق اتباع بعض النصائح الطبيعية وأهمها:

1- الابتعاد عن تناول بعض أنواع المأكولات؛ كالثوم، والسمسم، والزنجبيل، والقرفة، والتوابل، حيث إنها تقرب من موعدها.

2- الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة.

3- التغذية السليمة خلال فترة الإفطار والسحور.

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