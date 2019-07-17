3 نصائح للإعتناء بالشعر المصبوغ خلال الصيف

حروق الشمس، البقع، زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد ... نحن نعرف الآثار الضارة للأشعة ما فوق البنفسجية على بشرتنا، لكننا نشك في الأضرار التي يمكن أن تسببها على الشعر الملون. إليك بعض النصائح الأساسية للعناية بألوان شعرك في عطلة الصيف.

النصيحة الأولى:

الشعر الملوّن والشمس لا يلتقيان

الشعر الملون هو الشعر الذي تسببنا في إضعافه، من خلال اختراق الأصباغ الى عمق الشعرة. لذلك فهو يصبح أكثر هشاشة من الشعر الطبيعي. عندما تهاجم الشمس الرأس غير المحمي، فإنّ الأشعة ما فوق البنفسجية، تتسبب في تدمير جزئي لهذه الأصباغ أو المادة الملوّنة. اللون يتشوّه، ويتلاشى. ناهيك عن الآثار الضارة للملح والرمال مجتمعة. ويحذرنا الاختصاصي في الألوان كريستوف روبن: "الملح رائع بالنسبة لفروة الرأس لأنه ينظف، ولكن ليس للشعر، إنه يجففه". هناك تهديد واقعي: تشكل الشمس والماء المالح كوكتيلًا متفجرًا يؤثر على لون ونعومة الشعر.

النصيحة الثانية:

الأقنعة المغذية ومستحضرات حماية اللون هي الأساس:

لحسن الحظ، فإن شعرك الملون لا يمنعك من الذهاب الى البحر. عليك فقط أن تكيفي عادات شعرك مع هذه الفترة، فتطلبين من مصفف الشعر الخاص بك أن يغمّق اللون قليلاً أكثر من المعتاد، حتى لا تتسبب تأثيرات الشمس في حدوث تغيير جذري. ثم، قبل شهر من العطلة الصيفية، عليك تقييم حالة ألياف الشعر. إذا كانت جافة جدًا، فمن المستحسن استخدام الرعاية المغذية. سيروم للتنشيط والإصلاح، ماسك من الزيوت النباتية، تدليك فروة الرأس. باختصار، علاج الرعاية كاملة.

النصيحة الثالثة:

استعيني بحمام الزيت والبلسم المغذي للشعر حتى خلال البرونزاج

روتين الصيف دقيق. في الصباح، نستخدم الشامبو المعتاد، والمناسب للشعر الملون. إنه يحتوي على فلتر ومضادات الأكسدة للأشعة ما فوق البنفسجية كما أنه واقٍ. يمكنك أيضًا المراهنة على بلسم مغذٍّ، استعملي مستحضر ما بعد الشامبو قبل التعرض للشمس. ولحماية شعرنا بشكل جيد، نقوم برشه بمستحضر واقٍ مضاد للأشعة ما فوق البنفسجية. بعد ذلك، سيساعد بلسم من دون شطف على إصلاح بنية الشعر. وأهمها: إذا أمكن، سيكون من الضروري أن نضع حدوداً للتعرض للأشعة ما فوق البنفسجية. ارتداء قبعة جميلة، على سبيل المثال: إنها جيدة للشعر، وتمنحك إطلالة أنيقة. لماذا تحرمين نفسك؟

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