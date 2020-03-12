3 نصائح للقيادة أثتاء السيول

السيول والفيضانات من بين أخطر مسببات الوفاة بين الكوارث الطبيعية في العالم، فضلا عن الخسائر المادية الفادحة التي تسببها للمناطق المنكوبة بها.

1- راقب سرعة السيارة

ينبغي على السائقين أن يراقبوا سرعة مركباتهم أثناء القيادة تحت الأمطار وتشكل السيول؛ لانخفاض قدرة الفرامل على إيقاف السيارة في السيول وارتفاع منسوب المياه في الطرق.

2- الحرص على القيادة وسط الطرق

تجنب القيادة على أطراف "جانبي" الطريق؛ خوفًا من الانجراف بالمياه الهابطة على جانبي الطرق من الأماكن المرتفعة، وينصح بالقيادة بوسط الطريق، حيث تكون تجمعات المياه والأوحال أقل.

3- تجنب القيادة خلال تدفق المياه

يحتوي تدفق المياه على كمية كبيرة من القوة والطاقة؛ لذا تجنب الطرق التي غمرتها المياه.

دعاء الإعصار

مجموعة نصائح بعد السيول:

- اطلع على وسائل الإعلام قدر الإمكان للتعرف على حدود الأزمة.

- تجنب المناطق الغارقة، حيث قد تكون المياه ملوثة بالوقود أو الزيوت أو مياه الصرف، كما أن ذلك قد يعرضك للصعق الكهربائي من الخطوط الأرضية.

- ابتعد عن خطوط الكهرباء حتى في المناطق الجافة.

- تجنب المباني المحاطة بالمياه.

- لا تعد إلى منزلك قبل أن تسمح السلطات بذلك.

- خزانات الصرف الصحي والبالوعات والحفر أماكن خطرة للغاية فلا تقترب منها.

- حاول تنظيف أو تعقيم أي شيء تعرض للبلل قبل استخدامه.

ماذا تفعل في حال الغرق؟

إذا ما علقت أثناء القيادة في مستنقع كبير من المياه فحاول الخروج من السيارة من خلال الشباك وليس الباب لأن مسألة فتح الباب ستكون صعبة للغاية بسبب قوة تدفق المياه الكبيرة.