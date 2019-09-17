3 وصفات طبيعية لعلاج المغص لدي الاطفال الرضع 

يعد المغص لدي الاطفال الرضع من الأمور الشائعة التي يصاب بها معظم الأطفال حديثي الولادة. وغالبا ما يكون الطفل أكثر عرضه للإصابة بالمغص ما بين الولاده وحتى عمر 6 أشهر.

يمكن أن يستمر المغص لدي معظم الأطفال حتى يتمم الطفل عامه الأول، ولكن إصابة الطفل بالمغص تكون أكثر حدة وتكرار في الشهور الثلاث الأولى. فتتراوح عدد المرات التي يصاب بها الطفل في الأسبوع ما بين 3 أو 4 مرات. بعد مرور الـ 3 شهور الأولى، يخف الأمر فيمكن أن يصاب الطفل بالمغص مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

الأطفال الذين يعتمدون على الحليب الصناعي يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمغص من الأطفال الذين يرضعون طبيعياً. ومن أهم أعراض المغص الأكثر شيوعاً هو بكاء الطفل الصغير بصورة مستمرة مع حدوث التشنجات. و إذا لاحظت الأم ايضًا تغير في لون البراز وإصابة الطفل بنوبات قيء، يفضل ان تعرض الطفل على الطبيب. أما إذا لم تلاحظي أياً من هذه الأعراض، فيمكن أن يتم علاج الطفل الرضيع بعلاجات منزلية بسيطة.

1. التدليك بالزيوت. تدليك بطن الطفل زيت الزيتون وزيت اللافندر وزيت النعناع يمكن ان يساعد على تخفيف الالم.

المكونات:

ملعقة من زيت اللافندر

ملعقة من زيت النعناع

ملعقة من زيت الزيتون

الطريقة

1- اخلطي الزيون معًا.

2- اغمري قطنة كبيرة ونظيفة في خليط الزيوت، ثم دلكي بطن الطفل بها برفق لمدة لا تقل عن 5 دقائق مرة واحدة في اليوم حتى ينتهي المغص تمامًا.

2. كمادات المياه الدافئة

تعتبر كمادات المياه الدافئة من العلاجات الآمنة والفعالة في علاج المغص لدي الرضع. تساعد هذه العملية على اخراج الغازات الموجودة في بطن الرضيع والتي تسبب له المغص، بالإضافة إلى أن زيت النعناع وزيت اللافندر يساعدان على تهدئه وتسكين ألم الرضيع، بالإضافة إلى النوم والشعور بالراحة والاسترخاء.

المكونات:

مياه دافئة

قطرات من زيت اللافندر

قطرات من زيت النعناع

منشفة

الطريقة

1- اخلطي الماء مع الزيوت، ثم بللي المنشفة بالماء الدافىء وضعيها على يدي وبطن طفلكِ الرضيع.

2- كرري الخطوة كل 5 دقائق.

3. مشروب البابونج

يعد البابونج من المشروبات الرائعة التي تساعد في تهدئة المغص بشكل كبير، حيث أنه يحتوي على مضادات للتشنجات ومهدئات للبطن، كما أنه يعمل على طرد الغازات التي تكون سبب رئيسي لأصابه الرضيع بالمغص. فعند الرضاعة، تدخل كمية كبيرة من الهواء إلى معدة الطفل، وهذا الهواء يكون السبب الرئيسي في حدوث المغص والإنتفاخ لدي الرضيع. اذا كان عمر طفلك يتراوح ما بين يوم إلى 3 شهور، فيفضل اعطاء الطفل كميه قليلة من البابونج.

المكونات:

ربع ملعقة من البابونج

نصف كوب من الماء المغلي

الطريقة:

1- ضعي البابونج على الماء المغلي في كوب وغطيه حتى يصبح دافئًا.

2- قدميه لطفلكِ الرضيع، ويمكنكِ أن تقدمي لطفلكِ كوباً كاملاً من هذا المشروب ولكن بعد أن يتجاوز عمره الثلاث شهور.

