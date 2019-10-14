3 وصفات طبيعيّة لإنزال دم الحيض 

تُعدُ الدورة الشهريّة عبارةً عن مجموعةٍ من التغيّرات الجسديّة التي تحدث لدى الإناث شهريّاً؛ وذلك بسبب حدوث تغيرٍ في الهرمونات الأنثويّة التي تسبّب حدوث نزيفٍ منتظمٍ من الرحم، ويتدفّق من خلال المهبل.

وتكون الدّورة الشّهرية متفاوتة من امرأة إلى أخرى إذ عادةً ما تبدأ من سنّ 12-13 عاماً في الدول الغربية وقد تختلف شدّة النزيف من دورةٍ إلى أخرى، ويستمر النزيف عادةً من أربعة إلى ثمانية أيام.

وتسبّب هذه الدّورة العديد من الأعراض التي تبدأ عادةً قبل حدوث النزيف كالتقلّبات المزاجيّة، والتعب، والانتفاخ، وظهور الحبوب، والتهيّج، وقد تسبّب آلاماً في الصدر، ومن الجدير بالذكر أنَّ عدم انتظام الدورة الشهريّة يُعدّ أمراً غير طبيعيّ.

ننوّهُ إلى ضرورةِ استشارة الطبيب المختصّ بشأن استعمال مثل هذه الوصفات، ومنها:

1- مزج عصير القصب مع ملعقة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من الكركم وشرب هذا المزيج على الريق في الصباح الباكر لعدّة أيّام حتّى نزول الدورة بشكل طبيعيّ.

2- وضع القليل من أوراق البقدونس في ماء مغليّ والانتظار لمدّة عشر دقائق حتّى يتشربَ الماء أوراق البقدونس جيّداً وشرب كأس منه لمدّة 3 مرات يوميّاً.

3- إضافة ملعقة من اليانسون إلى كوب من الماء المغليّ وشربه يوميّاً قبيلَ نزول الدورة ويمكنُ تحلية هذا المشروب بالسكّر أو العسل حسْب الرغبة.

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