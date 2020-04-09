3 وصفات للتخلص من اصفرار الأظافر

هل تعانين من اصفرار الأظافر بسبب كثرة استخدام طلاء الأظافر؟ لا تقلقي لقد جمعنا لك كل الحلول الطبيعية المتوفرة لعلاج هذه المشكلة بفعالية.

1.عصير الليمون

ضعي بضع قطرات من عصير الليمون الطازج على أظافرك واتركيها لبضع دقائق. بعد ذلك، امسحي أظافرك بقطعة قماش نظيفة، ثم دلكيها بقطرات من زيت الزيتون للحصول على ترطيب إضافي.

2. ماء الهيدروجين أو البيروكسيد

اخلطي مقدار واحد من البيروكسيد مع 3 مقادير من الماء، ثم انقعي أظافرك في الخليط لمدة 10 دقائق أو استخدمي معجون أسنان مبيض يحتوي على البيروكسيد. لكن تأكدي من ترطيب أظافرك جيدًا، فيعمل البيروكسيد على جفاف الأظافر.

3. الجليسرين وماء الورد

اخلطي ملعقة من ماء الورد مع ملعقة من الجليسرين، واغمسي أظافرك في هذا الخليط لمدة 10 دقائق. فيساعد ذلك الخليط على التخلص من اصفرار الأظافر مع ترطيبها والعناية بها.

4. الزيوت العطرية

استخدمي زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي. ضعي بضع قطرات من أي من تلك الزيوت على أظافرك مرتين يوميًا باستخدام قطارة. فيساعد ذلك على تهدئة الأظافر والتخلص من الفطريات، كما تساعد تلك الزيوت على ترطيب الأظافر وتقويتها.