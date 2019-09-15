3 وصفات من الكركم لتخسيس الوزن

يساعد الكركم في إذابة الدهون الزائدة ومنع تراكمها في الجسم، كما يساعد في حرق المتراكمة تحت الجلد وفي منطقة البطن.

الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تفيد في طرد تخلص الجسم من السموم وتنشيط الدورة الدموية. يمنع تشكل الأنسجة والخلايا الدهنية في الشرايين والأوردة بسبب الوزن الزائد مما يحافظ على صحة القلب.

مشروب الكركم والكمون

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الكمون، كوب كبير ماء، عسل للتحلية.

الطريقة:

قومي بنقع بور الكمون في الماء الدافئ طيلة ليلة كاملة، في الصباح الموالي قومي بغليه لمدة دقيقتين فقط ثم صفيه وأضيفي ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم والقليل من العسل وتناوليه على معدة فارغة قبل الإفطار.

مشروب الكركم والزنجبيل

المكونات:

3 أكواب من الماء، ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم وملعقة كبيرة الزنجبيل طازج مبشور.

الطريقة :

قومي بغلي كمية الماء على النار ثم أضيفي بعد ذلك الكركم والزنجبيل، غطي المزيج واتركيه حتى يصبح دافئ وتناوليه 3 مرات في اليوم على أن تكون كالتالي: مرة في الصباح على الريق، مرة بعد وجبة الغداء، ومرة قبل الذهاب إلى النوم.

مشروب الكركم والقرفة

المكونات:

قطعتين من الزنجبيل الطازج، ملعقتين من مسحوق الكركم، قبضتين من مسحوق الفلفل الأحمر الحار، حبتي ليمون، 2 لتر من الماء وعسل.

الطريقة:

أولا افرمي قطع الزنجبيل وضعيها في قطعة شاش طبي حتى تتمكني من الحصول على العصير ثم امزجيه مع عصير الليمون وأضيفي المزيج النهائي للماء الدافئ، أضيفي مسحوق الكركم و الفلفل الحار ثم حركي واسكبي المشروب في كوب وأضيفي إليه القليل من العسل تناوليه بعد الوجبات الثلاثة.