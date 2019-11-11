30% من المهنيين يواجهون مخاطر الصحة العقلية: استطلاع

كشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة فيفانت للتكنولوجيا الصحية مؤخراً أن ثلاثين في المائة من المهنيين العاملين يعانون من بعض أشكال المخاطر النفسية والعاطفية ، وأن هناك بعض أنواع الاكتئاب التي تصل إلى 28 في المائة.

وفقًا للبحث ، يشعر شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص أن توازن حياتهم في العمل ليس جيدًا بينما تحدث 27 في المائة من الناس عن ارتفاع ضغط العمل.

تم إجراء المسح لقياس حالة الصحة العقلية ونشر الوعي حول الاكتئاب والقلق والتوتر بين الموظفين.

واستنتج الاستطلاع الذي اجري على مجموعة من الموظفين أن 48 في المائة من المشاركين يحافظون على نمط حياة مستقر وأن 25 في المائة من الناس لا يتبعون العادات الغذائية المناسبة.

كما تم تسليط الضوء على أن 23 في المائة من الأشخاص يواجهون خطر الإصابة بمرض السكري ، في حين أن 30 في المائة من المهنيين العاملين يواجهون شكلاً من أشكال المخاطر النفسية والعاطفية.