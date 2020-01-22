4 أبراج تفضل الارتباط والاستقرار

نلتقي بالكثير من الناس طوال حياتنا ، لكننا نحب شخصا و أحدا فقط، وفي بعض الاحيان ، أكثر من واحد. في نهاية المطاف ، بعد اللقاء الاول والوقوع في حب شريك الحياة المرتقب ، غالبا ما تأتي خطوة الزواج ثم العائلة. ولكن أحيانا نمر بكل هذه الخطوات لنجد أن اختيارانا كان غير صحيح. فكيف يمكن ان نعرف الشريك المناسب؟

برج السرطان - الزوج "العائلي" أو الملتزم

مواليد هذا البرج معروفون بدفئهم وذكائهم. بالنسبة للسرطان ، القلب هو المكان الذي يوجد فيه المنزل. فهم يعتمدون إلى حد كبير على الالتزام في العلاقة ، مما يجعلهم الشريك المثالي لعلاقة طويلة الأجل. نظرًا لأنهم الأسعد عندما يكونوا مع العائلة والأطفال ، يبذل مواليد السرطان قصارى جهدهم لإنجاح أي علاقة أو زواج والوصول إلى نهايته السعيدة.

برج الحوت - الزوج الرومانسي

من المعروف بأن الحوت هو الأكثر رومانسية. على الرغم من أن الحوت حالم كبير ، ولكن في الواقع ، يبحث عن الاستقرار والأمن في العلاقة. يتجنب المواجهات ويعتبر الزوج المثالي للشخص الذي يريد أن تكون حياته الزوجية سلمية دون أي مشاكل وحجج . نظرًا لطبيعتها الحساسة ، يفخر الكثير من مواليد الحوت أيضًا بأنهم متعاطفون ويمكنهم الشعور بسهولة إذا كانت زوجاتهم مصابة أو في محنة. وسيفعلون كل ما في وسعهم لجعل زوجاتهم تشعر في المنزل وأحببتها.

برج الميزان - الصديق و الزوج

بالنسبة للشخص المولود تحت هذا البرج، لا يوجد شيء أكثر أهمية من التوازن الصحيح في كل جانب من جوانب الحياة. كثيراً ما يتعرض مولود الميزان للانتقاد لكونه غير حاسم ، ولكن بمجرد اقتناعه بأنه وجد الشريك المناسب ، لا يمكن لأي شيء أن يهز إيمانه. صحيح أن الميزان يستغرق الكثير من الوقت للعثور على شريك مناسب ، ولكن بمجرد العثور عليه ، يصبح رفيقه الى الأبد. أيضًا ، دعونا لا ننسى أن الميزان زوج مخلص وصديق مثالي.

العقرب - زوج موالي وعاطفي

لا شك في أن مواليد هذا البرج عاطفيون للغاية ، لكن هذه السمات الشخصية للعقرب يمكن أن تحولهم أيضًا إلى عشاق انتقاميون عندما يشعرون بالاحباط في الحب. ومع ذلك ، فإن العقرب من شأنه أن يبرز أفضل ما في شريكه ، وسوف يضع دائما شروط عالية في أي علاقة أو زواج. العقرب مخلص بشدة ولكنهم يشعرون بالغيرة أو التملك بسهولة عندما يكون لديهم شعور بأن شريكهم خائن.