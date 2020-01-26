4 أسباب لأهمية شرب القهوة قبل التمرين

لا شك ان القهوة تملك سمعة سيئة لكونها غير صحية وكونها عامل تجفيف فهي مدرة للبول. لكن مع ذلك ، يصعب التخلي عن عادة احتساء فنجان قهوة دافئ في الصباح. حيث يبدأ معظم الناس يومهم بفنجان من القهوة وفي حال كنت شخصًا يقوم بممارسة التمارين في الصباح ، فمن المؤكد أنك تساءلت عما إذا كان ذلك مفيدًا لصحتك أم لا.

افرحوا يا عشاق القهوة! كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة قبل جلسة التمرين يمكن أن يزيد في الواقع من أدائك ويجعله أكثر متعة وقد يساعد أيضًا في تخفيف الوزن. ولكن دعنا نخبرك بوضوح- نحن نتحدث عن القهوة السوداء فقط، بدون حليب أو سكر!

الدراسة

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للتغذية والتمرينات الرياضية ، فقد تمكن الرياضيون الذين شربوا فنجاناً من القهوة السادة قبل ممارسة التمرينات الرياضية اليومية من حرق 15 في المائة من السعرات الحرارية لمدة ثلاث ساعات بعد التمرين مقارنة بالاشخاص الذين أخذوا دواءً وهميا. كما وجد أيضًا أن شرب الكافيين في الصباح يساعد أيضًا في الحفاظ على عدد اقل من السعرات الحرارية طوال اليوم. الناس الذين شربوا الكافيين أكلوا 72 سعرة حرارية أقل بالمقارنة مع الآخرين.

4 أسباب لشرب القهوة قبل التمرين :

يزيد اليقظة

معظم الناس يجدون صعوبة في الاستيقاظ في الصباح. شرب القهوة يزيد من اليقظة ويساعدك على الحفاظ على التركيز أثناء القيام بأي تمرين.

يقلل من آلام العضلات

وفقًا لدراسة أخرى أجريت في جامعة إلينوي ، فإن تناول القهوة يقلل من آلام العضلات بعد أداء تمرين مكثف. وسوف يساعدك على العمل بجد لتحقيق نتيجة أفضل.

المزيد من الوقود العضلي

تناول كوب من الإسبريسو الدافئ في الصباح يملئك بالنشاط ويجعلك تشعر بأنك أقل توتراً. سوف تكون قادرًا على أداء التمرين لفترة أطول ، دون تعب.

تحسين مستوى التركيز

معظم الناس لا يفهمون أهمية الحفاظ على التركيز أثناء ممارسة الرياضة ، ولكن من المهم حقًا التركيز أثناء جلسة التمرين. أولاً ، إنه يقلل من خطر الإصابة ، وثانياً ، سيكون من الأسهل بالنسبة لك الحفاظ على الشكل الصحيح ، وهو أمر أساسي للوصول إلى أي هدف للياقة البدنية.