4 أطعمة تزيد نسبة الحديد في الجسم؟

يسمى صعوبة وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم بمرض فقر الدم، ويكون ذلك عادة لنقص نسبة العديد من العناصر والفيتامينات في الجسم كعنصر الحديد العضويوفيتامين سي و بي، ويرجع ذلك لعدم الحصول على التغذية الضرورية التي يحتاجها الجسم.

تعرفي على العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للتمتع بصحة أفضل وطاقة أكبر تمكنه من القيام بالأنشطة اليومية المختلفة.

الخضروات

تشتهر الخضروات باحتوائها على نسبة كبيرة من عنصر الحديد العضوي الذي يحتاجه الجسم للابتعاد عن الإصابة بفقر الدم، ومن تلك الأغذية الغنية بالحديد الطماطم التي يمكن تناولها من خلال أطباق السلطة المختلفة أو تناولها على هيئة عصير، كما تحتوي بعض الخضروات الورقية كالسبانخ والبقدونس والخس على نسبة كبيرة جدًا من الحديد تكاد تصل لنفس النسبة المتوفرة في اللحوم، لذلك قومي بتناول وجبة يومية من الخضروات التي تشتهر باحتوائها على عنصر الحديد للاستمتاع بحصة بعيدة عن فقر الدم.

الفواكه

الجميع يفضل تناول الفواكه على مدار اليوم للحصول على العناصر الغذائية التي تحتويها الفواكه والتي تمنح الجسم الطاقة الازمة للقيام بالأنشطة اليومية المختلفة، وتشتهر بعض الفواكه باحتوائها على نسبة عالية من الحديد الذي يحتاجه الجسم للتخلص من فقر الدم والأنيميا ومنها البرتقال والجريب فروت، كما يحتوي البرتقال والجريب فروت على نسبة كبيرة من فيتامين سي الضروري لتقوية الدم، كما يحتوي الجزر والشمندر على نسبة من العناصر الغذائية التي تساعد في التخلص من فقر الدم والأنيميا، ويعتبر العنب الطازج والزبيب علاجات رائعة للتخلص من الأنيميا لكن ينحص عدم تناول مرضى السكري لهما لعدم التأثير على الصحة.

الحبوب والبقوليات

تعتبر البقوليات والحبوب من الأغذية الضرورية للحصول على الحديد الذي يحتاجه الجسم، ومن البقوليات التي تحتوي على نسبة كبيرة جدًا من الحديد العدس حيث ينصح الأطباء حالات فقر الدم والأنيميا بتناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من العدس للاستمتاع بصحة خالية من فقر الدم والأنيميا، كما يحتوي القمح والشوفان على نسبة رائعة من الحديد، لذلك احرصي على تناول الأغذية التي يدخل في تحضيرها العدس أو القمح والشوفان لتجنب التعرض لفقر الدم.

اللحوم

تحتوي بعض اللحوم على نسبة كبيرة من عنصر الحديد العضوي الذي يحتاجه الجسم للتخلص من مشكلة الأنيميا أو فقر الدم، ومن تلك اللحوم التي تحتوي على الحديد العضوي اللحوم الحمراء وكبد الأبقار على وجه الخصوص، كما تتميز لحوم الدواجن باحتوائها على الحديد، أما بالنسبة للأسماك والبحريات فيحتوي الجمبري والمحار وأسماك السلمون على نسبة رائعة من الحديد الذي يحتاجه الجسم لعلاج فقر الدم.

