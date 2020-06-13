4 أطعمة طبيعية لتعزيز انتاج الكولاجين في الجسم

هل بدأت بشرتك بالترهل وظهرت التجاعيد والخطوط حول محيط العين والفم، لا تقلق هناك بعض الأغذية التي يمكن من خلالها الحصول على الكولاجين الضروري لصحة الجلد مثل:

الأسماك. خاصة التونة والسلمون التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية و كمية كبيرة من الكولاجين

الخضار ذات اللون الاحمر. تحتوي هذه الاطعمة على الليكوبين المضاد للأكسدة و الذي يعمل على مقاومة الشمس و حماية الجلد من التلف، ومنها الطماطم و الفلفل الأحمر.

الجزر. يساعد كوب يومياً من عصير الجزر على تعزيز مرونة البشرة و تعويض النقص في بروتين الكولاجين. وأيضاً يعطيكِ بشرة خالية من العيوب و البثور

الصويا. فعالة في زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة و توجد في الحليب و الجبن و الفول و أيضاً تعمل على الوقاية من علامات الشيخوخة بطريقة مذهلة.