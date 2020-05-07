4 أطعمة ومشروبات قد تقتلك ببطء

ليست كل الأطعمة متساوية في القيمة. في بعض الأحيان ، تكمن وراء أطيب أصناف الطعام دهون سيئة وسعرات حرارية وسكر وملح وعناصر غذائية أخرى يجب تجنبها.

وفيما يلي أربعة من تلك الأطعمة والمشروبات اليومية التي تقتلك ببطء ، خاصة إذا تم استهلاكها كل يوم.

صلصة الطماطم المعلبة

في حين أنك قد لا تربط أبدًا بين الطماطم المعلبة وصلصات الطماطم والسكر أثناء عمل المعكرونة ، فإن حقيقة الأمر هي أن هذه المادة الغذائية الأساسية عالية بشراب الذرة الفركتوز - مما يساهم سراً في زيادة معدلات السمنة ومرض السكري وأمراض القلب. لذا في المرة القادمة التي تتوق فيها إلى السباغيتي ، تأكد من التحقق من الملصق الخاص بنسبة السكر وصلصة الطماطم المنخفضة بالملح.

المشروبات الغازية

على الرغم من أن المشروبات الغازية قد تكون أفضل مرطب في يوم صيفي حار ، إلا أنها بالتأكيد ليست أفضل صديق لك. كل علبة صودا تتناولها خالية من المغذيات الصحية باستثناء 10 ملاعق صغيرة من السكر المكرر. تحتوي أيضًا على أصباغ غذائية اصطناعية ومواد حافظة وحمض فوسفوريك – الذي يمكن أن يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم. أيضا ، يرتبط الأسبارتام المستخدم في الصودا كبديل للسكر بعدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مرض السكري وأورام الدماغ والتصلب المتعدد.

اللحوم الباردة

اللحم المقدد والسلامي واللحوم الباردة تعتبر من اللحوم اللذيذة الغنية بالدهون والنترات والصوديوم ، خاصةً المقطعة مسبقًا ، والتي بسبب التعرض الأكبر للسطح تتطلب مواد حافظة أقوى. وجدت دراسة أوروبية استمرت 12 عامًا لأكثر من نصف مليون شخص أن التعرض المستمر للحوم المصنعة يرتبط بالموت المبكر. وفقًا للبحث ، فإن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 160 جم ​​من اللحوم المصنعة يوميًا كانوا 44% معرضين لخطر الموت المبكر.

النقانق

بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة من الاختناق بين الأطفال ، أصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في فبراير 2010 بيان يوصي بوضع تحذير على عبوات النقانق وإعادة تشكيلها بحيث لا تسبب الاختناق للأطفال. ولكن كما اتضح ، فإن حوادث الاختناق ليست هي المشكلة الوحيدة فقد كشف بحث عالمي ممول من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن الأشخاص الذين يستهلكون 50 جم من اللحوم المصنعة يوميًا (أو نصف هوت دوج) يزداد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 20%. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى E250 ، حيث تُضاف نترات الصوديوم إلى المقانق المقلية لمنعها من التحول إلى اللون الرمادي لإبقاء البكتيريا في مكانها.

هذا لا يعني أن تناول كل هذه الأطعمة سيقتلك على الفور. ولكن يفضل استهلاها بحدود المعقول.