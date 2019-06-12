4 أفضل معززات للطاقة الطبيعية

يحتاج جسمك إلى الطاقة لجميع الأنشطة التي تقوم بها يوميًا. إذا لم يحصل جسمك على ما يكفي من الطاقة ، فسوف تشعر بالتعب أو الخمول وتحتاج إلى انتعاش. ماذا تفعل في مثل هذا الموقف؟ بالطبع ، سوف تذهب على الأرجح لتناول مشروب الصودا أو مشروب الطاقة. اليس كذلك؟ ولكن هل ترغب في الحصول على شيء أفضل بدلاً من ذلك؟ الأطعمة الطبيعية أفضل بكثير من تلك المصنعة. الشيء نفسه ينطبق على المشروبات. إذا كنت تعمل في وقت متأخر ، وتكافح التعب الشديد أو تخطط للذهاب في رحلة طويلة ، فقد تعمل معززات الطاقة الطبيعية الأربعة هذه على تحسين مستويات الطاقة لديك.

لديك موعد نهائي للقاء

تناول وجبة عشاء خفيفة. العشاء الثقيل سيضع الكثير من الضغط على معدتك وسيقضي جسمك معظم طاقته في هضم الوجبة التي تناولتها ، ولن يبقى لديك ما يكفي من الطاقة لمساعدتك على التركيز على العمل الذي تقوم به.

تخطى أو قلل من كمية الكربوهيدرات التي تتناولها لأنها تؤدي إلى إنتاج السيروتونين الناقل العصبي الذي يعزز النوم. مما يجعلك خاملا. قد ترغب في الذهاب لتناول وجبة غنية بالبروتين ، مثل سمك التونة المشوية مع السبانخ.

أنت متعب ومجهد

إذا كنت متعبا ، فلا يمكنك التركيز على مهامك. لإعادة شحن البطارية الخاصة بك. تناول بعض الكرز المجفف أو الجوز. لإنها غنية بالميلاتونين ، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم ساعة جسمك. سوف تشعر بالنشاط مرة أخرى.

أنت متعب للغاية للتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية

لن يعمل جسمك جيدًا إلا إذا كان رطبًا. غالبًا ما يكون العطش أحد الأسباب الرئيسية للتعب. إن أبسط طريقة للحفاظ على نفسك هو شرب الماء طوال اليوم. بصرف النظر عن الماء ، يمكنك تناول بعض أكواب الشاي العشبي أو عصير البطيخ والخس أو الخيار.

كلما شعرت بالعطش ، لا تنتظر واشرب كوبًا من الماء أو العصير الطازج. بشكل خاص في فصل الصيف عندما تتسبب الحرارة في التعرق مما يقلل من كمية الماء في جسمك.

لديك رحلة طويلة امامك

أمامك رحلة طويلة ، وعليك القيادة لعدة ساعات دون توقف. بالطبع ، سوف تتعب في الطريق وقد لا تكون قادرة على السيطرة على عجلة القيادة. في هذه الحالة ، وفقًا للبحث ، يمكن أن يساعدك الكافيين.

وفقًا للخبراء ، فإن 200 ملغ فقط من الكافيين كافية لمساعدتك على منع القيلولة او غفوة القيادة.