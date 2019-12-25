4 أفكار لهدايا عيد الميلاد المجيد 2019

ها هي السنة تمضي سريعاً وهاهو موسم الأعياد قد حان، ويبدأ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الطوائف الغربية أي روما من ليلة 24 كانون أول – 25 كانون أول، أمّا في الطوائف الشرقية أي اليونان من 6 كانون ثاني – 7 كانون ثاني.

ويعود سبب اختلاف توقيت عيد الميلاد بين الطائفتين إلى أنّه يصادف في تاريخ 25 كانون أول هو عيد اله الشمس عند الوثنين؛ ولأنّ المسيح هو نور العالم فاعُتمد هذا التوقيت ليكون عيد الميلاد المجيد، وكذلك الأمر مع 7 كانون ثاني يصادف عيد اله الشمس في روما عند الوثنيين؛ ولأنّ المسيح نور العالم اعتمد هذا التوقيت ليكون عيد الميلاد المجيد، يتزامن عيد الميلاد المجيد في التقويم الغربي مع عيد رأس السنة الميلادية، وبالتالي هناك عطلة رسمية لأغلب دول العالم ومن ضمنها دول الوطن العربي.

وفي صباح يوم العيد تكون الهدايا موجودة أسفل شجرة الميلاد، كرمز أن سانتا كلوز قد دخل من المدخنة ووضع الهدايا للأطفال.

أما عن طبيعة الهدايا، فهي متعددة والأفكار متاحة، فقيمة الهدية تكون بقيمتها المعنوية وليست المادية، كون العيد يرمز للتسامح والنور والفرح.

جمعنا لكم بعض الأفكار لهدايا عيد الميلاد المجيد " عيد الكريسماس" 2019:

1- في حال كانت الهدية لسيدة أو آنسة يمكن أن تكون الهدية: ساعة يد، أو إكسسواراً، أو شال حرير، أو حقيبة يد، أو مساحيق تجميل، أو حذاء أو عطوراً، أو إذا كانت المرأة عاملة يمكنك تقديم هدايا رمزية لمكان عملها.

2- في حال كانت الهدية لرجل أو شاب يمكن أن تكون محفظة نقود، أو حزاماً، أو لفحة، أو ساعة يد، أو حذاء، أو ملابس صوفيّة.

3- في حال كانت الهدية لفتاة يمكن أن تكون لعبة أو ملابس خاصة برسومات العيد، أو جهازاً من الأجهزة الذكية مثل التابلت والآيباد، أو آلات موسيقيّة، أو إكسسوارات للشعر، أو إكسسوارات خاصة بالمناسبة مثل تعليقة صليب أو مريم العذراء.

4- في حال كانت الهدية لصبي يمكن أن تكون ألعاباً خاصة بالأولاد مثل السيارات أو السكوتر، أو ملابس خاصة بشخصيات كرتونية من الأبطال، أو أجهزة ذكية كما سبق. أما الهدايا الخاصة بكبار السن، فهم يفضلون أدوات المطبخ والتحف بأنواعها.

وكل عام وأنتم بألف خير...

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