4 أنواع من العدوى يمكنك الإصابة بها في النادي الرياضي

نذهب إلى النادي الرياضي لنبقى نشيطين ونصبح بصحة جيدة. ولكن ستندهش من معرفة أن الصالة الرياضية هي نفسها أرض خصبة للبكتيريا والجراثيم التي يمكن أن تمرضك. إليك خمس من أكثر الإمراض شيوعًا التي يمكن أن تصاب بها من صالة الألعاب الرياضية وكيفية علاجها.

فطريات القدم

إنها عدوى فطرية شائعة في القدم يمكن أن يصاب بها الشخص نتيجة ملامسة الجلد لسطح ملوث. أكثر الأعراض شيوعًا هي الحكة والطفح الجلدي الأحمر على جانب القدمين وبين أصابع القدم.

العلاج

يمكن علاج فطريات قدم الرياضي بسهولة بكريمات ومساحيق مضادة للفطريات. على الرغم من أنه في الحالات الشديدة ، قد تحتاج أيضًا إلى علاج مضاد للفطريات بوصفة طبية. الوقاية هي أفضل علاج ، لذلك عليك دائمًا ارتداء حذائك ؛ لا تمشي حافي القدمين على أرضية صالة الألعاب الرياضية. إذا كنت تعرق أكثر من اللازم ، فقم برش مسحوق مضاد للفطريات قبل ارتداء حذائك.

القمل

القمل هو حشرة تصيب فروة الرأس أو أجزاء الجسم التي يوجد بها شعر بما في ذلك الصدر والإبطين والحاجبين والرموش واللحية. يمكنك الاصابة بالقمل باستخدام مناشف شخص مصاب. الحكة الشديدة هي أكثر الأعراض شيوعًا.

العلاج

هناك العديد من المستحضرات التي تباع بدون وصفة طبية والشامبو والأدوية المتاحة لعلاج القمل. احرص على النظافة في الأماكن التي تستخدمها في النادي الرياضي ، ولا تشارك القبعات أو المناشف أو أشياء أخرى مع أشخاص في صالة الألعاب الرياضية. أبقِ أغراضك مغلقة في حقيبة ألعاب رياضية حتى لا يدخلها القمل.

فطريات الأظافر

فطريات قدم الرياضي تعد السبب الأكثر شيوعًا لفطريات الأظافر. يمكنك التقاط العدوى من الأرضية القذرة والأسطح الرطبة بالقرب من حمامات السباحة. احذر من أي تغيير في نسيج أظافرك ، اذا اصبحت أكثر سماكة واصفرار وتفتت.

العلاج

يمكنك استخدام مسحوق مضاد للفطريات لعلاجه. إذا لم يكن هناك تحسن ، يمكنك زيارة طبيبك للحصول على الأدوية الموصوفة. قد يستغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر لعلاج العدوى.

الحكة

حكة منطقة العانة هي عدوى فطرية تنشأ بين الفخذين ولكنها قد تؤثر أيضًا على النساء، وغالبًا ما تكون تحت خط الصدر. ومع ذلك ، يصاب الرجال بها بسبب الاحتكاك والرطوبة. عادة ما تكون أول العلامات الحكة يليها طفح جلدي أحمر و وردي.

العلاج

يمكنك البدء بمسحوق الزنك الجاف الذي يساعد في تقليل الرطوبة. تأكد من الاستحمام مباشرة بعد التمرين واختيار ملابس داخلية تزيل الرطوبة على وجه التحديد. إذا لم تشعر بأي تحسن ، يمكنك مراجعة طبيبك.