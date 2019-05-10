4 استخدامات جمالية لزيت الخردل

نحن في موسم العطلات والأعياد ولا سيما توديع سنة واستقبال أخرى. قد يكون هذا الأمر مرهقاً، ولكن عليكِ فقط إلقاء نظرة،على واحد من رفوف مطبخكِ واكتشاف فوائد زيت الخردل؛ المكوّن المفضّل لدى جدّاتنا. قد تكون هذه المرّة الأولى التي تسمعين فيها به لكننا سنعرّفكِ اليوم الى بعض الفوائد الجمالية لاستخدام زيت الخردل الذي سيضمن لكِ أجمل حلّة في الأعياد.

1- إضفاء التوهّج الطبيعيّ على بشرتكِ:

منذ قرون، استُخدم زيت الخردل لتدليك الجسم قبل الاستحمام. يمكنكِ استخدامه لتدليك المناطق الجافة والخشنة قبل الاستحمام. لإزالة الاسمرار، امزجي زيت الخردل مع اللبن الزبادي وعصير الليمون، استخدميه كقناع لجسمكِ ووجهكِ.



2- تحضير بشرتك:

البشرة الجافة هي مشكلة شائعة نواجهها جميعنا خلال فصل الشتاء لا سيما في المناطق التي يكون فيها البرد قارساً. هذا يمكن أن يكون عقبة رئيسية فيما تستعدّين لسهرات الأعياد. يمكنكِ تطبيق بضع قطرات من زيت الخردل وفركها على طول وجهكِ، واتركيها ترتاح لبضع دقائق قبل غسلها بالماء. ستلاحظين كيف ستصبح بشرتكِ مالسة وناعمة وفي كامل جهوزيتها لتطبيق كريم الأساس والمكياج.



3- عناية بالشعر مثالية:

من لا تريد شعراً لامعاً ليكمّل فستانها ومكياجها؟ تطبيق زيت الخردل بانتظام على فروة رأسكِ يخلّصكِ من مشاكل الشعر في فصل الشتاء مثل قشرة الرأس، الحكة، تساقط الشعر وغيرها من المشاكل. يمكنكِ أيضاً العلاج بالزيت الساخن في المنزل مع زيت الخردل ومن ثمّ غسل شعركِ بشامبو خفيف لخصل صحّية ولامعة هذا الموسم.



4- حماية شفتيكِ:

يمكن للشفاه الجافة والمتشققة أن تحدث دماراً على مظهركِ العام وعلى مكياجكِ ككلّ. تطبيق بضع قطرات من زيت الخردل قادر على أن يشفي تشقق شفتيكِ كما هو أكثر أماناً من تطبيق بلسم الشفاه. من المفارقات، أحد العلاجات القديمة يقول بأن النوم بعد تطبيق قطرة أو اثنتين من زيت الخردل على الشفتين سوف يمنحكِ شفتين ناعمتين كشفاه الأطفال في الصباح.