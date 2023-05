البوابة - السلوك العدائي عند الطفل سلوك فطري ولكنه أحياناً قد يصبح مفرطاً حتى الأطفال المهذبين حتى يتصرفوا بطريقة عدائية لنا الفرصة لنفخر بهم. ومع ذلك ، فإن أحد الجوانب النموذجية لنمو الطفل يمكن أن يشمل السلوك العدائي . يمكن أن يكون السلوك العدائي عند الأطفال لأسباب عديدة، تعالوا لنعرف المزيد عنها.



يمكن للصدمات والخلل الأسري وأنماط معينة من الأبوة (مثل العقوبة القاسية وغير المتسقة) تزيد من احتمالية تعرض الطفل للغضب و / أو العدوان الذي يتعارض مع حياته اليومية.

4 حيل نفسية لتهدئة السلوك العدائي عند الأطفال

ما الذي يؤدي إلى الشعور العدائي عند الأطفال؟

تقول ديفينا كاور ، مؤلفة كتاب، (Too Fat Too Loud Too Ambitious)، "قد يكون السلوك العدائي أحيانًا علامة على شيء أكثر خطورة لأن الأطفال في كثير من الأحيان غير قادرين على التعبير عن رغباتهم واحتياجاتهم شفهيًا. إذا كان الطفل يفتقر إلى المهارات اللغوية للتعبير عن إحباطه، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى سلوك عدائي ".

اعرفي طفلك بشكل أفضل

حاول أن تفهم السيناريو من منظور طفلك. اسألهم لماذا يشعرون بهذه الطريقة. فكر في ما يجب أن يكون عليه الأمر بالنسبة لطفلك أن يتصرف بهذه الطريقة من خلال وضع نفسك في وضعهم. ستساعدك معرفة طفلك بشكل أفضل على التعامل مع سلوكه العدواني.

اكتشف ما يحفز طفلك

وفقًا لكاور ، يجب على الآباء معرفة أسباب غضب أطفالهم. كيف يستجيبون عندما يكونون منزعجين ، وما هي نوبات الغضب التي يلقونها؟ في بعض الأحيان قد يكون الطفل محبطًا وليس غاضبًا. سيساعد وضع عنوان لمشاعر الأطفال في إدارتها بشكل أكثر فعالية.

إجراء محادثة مع الأطفال

بعد أن يهدأ طفلك ، تحدث معه حول المشكلة. يجدر إجراء محادثة قصيرة مع طفلك. اسأل طفلك لماذا يفعل ذلك. اشرح لهم خطأهم دون أن يغضبوا.

من الأفضل عدم إجبارهم على الحديث عن الموضوع إذا لم يرغبوا في ذلك. بدلاً من ذلك ، قد تختار قضاء بعض الوقت الهادئ معًا.

