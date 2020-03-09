4 زيوت طبيعية لإزالة علامات الشيخوخة

لا شك ان البشرة تتعرض لعوامل عديدة تسبب جفافها منها الطقس، التقدم في السن، أسلوب الحياة والتعرض للشمس، ولكن المشكلة ليست في السبب فقط، المشكلة في إيجاد علاج طبيعي وفعال!

نقدم لك هذا العلاج الطبيعي من الزيوت الأساسية:

زيت الورد

يعتبر زيت الورد من الزيوت العطرية الرائعة التي يفضل الكثير من الناس استخدامها لدهن بشرة الجسم به بعد أخذ حمام، وذلك لفوائده في تنعيم البشرة وترطيبها وتعطيرها، ومن فوائد زيت الورد احتوائه على نسبة رائعة من فيتامين أ الذي يعمل على علاج آثار الشيخوخة.

زيت اللافندر

تتعدد استخدامات زيت اللافندر الجمالية، حيث يعتبر زيت اللافندر من الزيوت التي تتعدد استخداماتها الجمالية بين إزالة البقع الغامقة وترطيب البشرة وإزالة البثور وحب الشباب وذلك لاحتواء زيت اللافندر على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، كما يعمل زيت اللافندر على التخلص من مشكلة علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة، لذلك ينصح باستخدام زيت اللافندر ضمن مكونات خلطاتك الطبيعية التي تقومين بتحضيرها للحفاظ على نضرة بشرتك وجاذبيتها.

زيت بذور الرمان

يعتبر زيت بذور الرمان من الزيوت النادرة لكنه متعدد الفوائد الجمالية حيث إنه يحتوي على نسبة مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تنقية البشرة من البكتريا والغبار العالق بها والمسبب للمشكلات الجمالية، كما إن زيت بذور الرمان يعمل على تحسين مرونة الجلد ويعزز من إنتاج البشرة للكولاجين، لذلك ينصح باستخدام زيت بذور الرمان للاستمتاع ببشرة نضرة وجذابة.

زيت النيم

استخدام زيت النيم في عمل جلسات مساج لبشرة الوجه يساعد في العناية بالبشرة وحمايتها من المشكلات الجمالية التي تهدد جاذبيتها، حيث إن زيت النيم يعمل على تخليص البشرة من البكتريا والفطريات المسببة للبثور وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي زيت النيم على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية الغير مشبعة وفيتامين E الضروري للحفاظ على صحة البشرة من علامات تقدم العمر.