4 طرق بسيطة للحصول على الأفوكادو ناضجًا

الأفوكادو فاكهة مغذية للغاية تشتهر بمحتوياتها العالية من الدهون غير المشبعة الصديقة للقلب، كما يمكن إضافتها إلى السلطات والوجبات المطبوخة.

وبغض النظر عن طرقك المفضلة لاستخدام الأفوكادو، ربما تكون قد اشتريت بعضًا منها واستغرقت وقتًا أطول حتى تنضج كما تريد، لذلك تشارك هذه المقالة أربع طرق بسيطة لجعل الأفوكادو ينضج في المنزل.

كيف تجعل الأفوكادو ناضجًا؟

لا تنضج الأفوكادو على الشجرة، حيث تنضج فقط بعد حصادها، وفي الواقع تظهر بعض الأبحاث أن الأفوكادو يمكن أن يعلق على الشجرة لمدة 12 شهرًا دون أن ينضج، حيث إنها نوع من الفاكهة الذروية، مما يعني أنها تنتج موجة من الإيثيلين وتزيد من التنفس عندما يحين وقت النضجن ووتشمل الأنواع الأخرى من الفواكه الذروية الموز والكمثرى والطماطم.

والإيثيلين هو الهرمون الرئيسي في الثمار الذروية وهو مسؤول عن عملية نضجها، ويتطور محتواها الدهني أثناء النمو على الشجرة، لكن قوامها الزبداني المميز وشكل نكهتها أثناء النضج.

وغالبًا ما يقوم منتجو الأفوكادو بتغطية الأفوكادو بالشمع لتقليل فقدان المياه أو تخزينها في درجات حرارة باردة أو معالجتها باستخدام مادة كيميائية تمنع الإيثيلين من إبطاء نضجها عند شحنها في جميع أنحاء العالم، وتستمر آثار الإيثيلين حوالي 20 يومًا، بعد هذا الوقت، يزداد إنتاج الإيثيلين مرة أخرى، وتنضج الفاكهة.

طرق بسيطة لنضج الأفوكادو

سواء كنت قد اخترت الأفوكادو من الشجرة أو اشتريته من المتجر، فإليك أربع طرق يمكنك من خلالها إنضاج الأفوكادو بشكل أسرع، وتشمل:

ضعه في كيس ورقي بني أو صحيفة

الأفوكادو ينتج غاز الإيثيلين، حيث تظهر الأبحاث أن إحاطة الفاكهة بالهواء الغني بالإيثيلين يزيد من إنتاج الإيثيلين وسرعات نضجه، وهذا يعني أن تخزين الأفوكادو في مادة مغلقة ولكن قابلة للتنفس مثل كيس ورقي بني أو صحيفة يحبس الإيثيلين ويساعد الأفوكادو على النضج بشكل أسرع، وقد يستغرق الأمر 3-4 أيام حتى ينضج تمامًا بهذه الطريقة.

وفي الحقيقة، قد لا تحصل على نفس التأثير من الأكياس البلاستيكية، التي لا يمكن اختراقها مثل الورق، إلا إذا تُركت الحقيبة مفتوحة جزئيًا حتى يتمكن الأفوكادو من التنفس.

تخزين في المخزن أو مكان دافئ

التخزين البارد، مثل الثلاجة، يبطئ نضج الأفوكادو، ومع ذلك، فإن الأبحاث الحالية والأقدم على حد سواء تظهر أن تخزين الأفوكادو في درجة حرارة 20 مئوية يقلل من وقت النضج مقارنة بانخفاض درجة الحرارة إلى 13 درجة مئوية، لأنه ينتج المزيد من الإيثيلين في درجة حرارة أعلى.

وتتراوح درجات حرارة المخزن عمومًا بين 10 إلى 21 درجة مئوية، مما يجعلها على الأرجح موقعًا مناسبًا لتخزين الأفوكادو المخزن في كيس ورقي أو مادة أخرى لإبقائه دافئًا.

قم بتخزينه مع الموز

مثل الأفوكادو، الموز هو فاكهة ذروية تنتج كميات كبيرة من الإيثيلين، حيث ينضج الهواء الغني بالإيثيلين من خلال تشجيع الفاكهة القريبة على إنتاج المزيد من الإيثيلين بمفردها، وهكذا، فإن تخزين الأفوكادو بجوار الموز ينضجه بشكل أسرع، وقد يستغرق الأمر يوم إلى يومين حتى ينضج تمامًا في منطقة دافئة.

التغليف بعد القطع

إذا كنت قد قطعت الأفوكادو غير الناضج، فادمج القطع المقطوعة معًا مرة أخرى وقم بتخزينها في غلاف في الثلاجة، حيث تظهر الأبحاث أن طلاء الأفوكادو بشمع البولي إيثيلين منخفض الكثافة هو أفضل طريقة لتقليل فقدان الرطوبة، ولكن استخدام غلاف قد يحقق نفس التأثير.

علاوة على ذلك، يستمر قطع الأفوكادو في إنتاج الإيثيلين وسينضج، وإن كان أبطأ بسبب التخزين البارد، فعلى الرغم من أن الأفوكادو نصف الناضج المثير للحرارة قبل تركه في التخزين الخاضع للرقابة قد يعمل في المعالجة الصناعية لمزامنة أوقات نضج دفعات الأفوكادو، إلا أن الشيء نفسه قد لا يعمل في المنزل.

لا يوجد دعم علمي بأن تسخين الأفوكادو ينضجها على الفور، وبالتالي، على الرغم من الاتجاهات السائدة، فإن تسخين الأفوكادو غير الناضج في الميكروويف أو الفرن قد يلين منه ولكن لا ينضجه حقًا.

وفي حين أن هذا الإصلاح السريع قد يكون مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى صنع طبق لمناسبة اجتماعية خلال اليوم، إلا أن الملمس الزبداني الكامل للأفوكادو الناضج غير محسن، وستوفر القليل من الدهون الصحية لأنها غير ناضجة.

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