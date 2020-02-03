4 طرق ذكية لجعل سيرتك الذاتية تبرز عن البقية

نستثمر الوقت والطاقة والمال للبحث عن فرصة عمل مثالية في شركة أو مؤسسة أحلامنا. وعندما تقرع الفرصة على بابنا ، يستجيب معظمنا بسيرة ذاتية لا تجذب انتباه القارئ لمدة دقيقتين. نحن نعيش في أوقات تنافسية شديدة وقد يكون هناك مئات الأشخاص الذين يتقدمون لشغل نفس الوظيفة. للاسف لا يتمتع متعهّدو التوظيف بالوقت الكافي لتحليل كل سيرة ذاتية تحت المجهر على حدة ، لذلك تتمتع السيرة الذاتية التي تبرز عن البقية بفرص أفضل لخوض الجولة التالية من المقابلات. لذلك ، إليك بعض النصائح لجعل سيرتك الذاتية تبدو ذكية ومميزة

البساطة

القاعدة الأولى والأكثر أهمية أثناء كتابة السيرة الذاتية وتصميمها هي الحفاظ على البساطة. نحن نعلم أن إغراء ملء سيرتك الذاتية بإنجازاتك وخبراتك أكبر من أن تقاوم. لكن ثق بنا ، لا أحد يهتم لمعرفة أنشطتك اللامنهجية في المدرسة. ركز على الحفاظ على سيرتك الذاتية بسيطة ، وهذا يعني عدم استخدام الكثير من الألوان لجعلها تبدو "جميلة" (تذكر أنك تتقدم لوظيفة ولا تشارك في مسابقة ملكة جمال) ؛ استخدم الخطوط التي يسهل قراءتها وتجنب استخدام الرسوم البيانية أو الرسومات غير الضرورية لتوضيح نقاطك. باختصار ، تجنب الدراما!

تجنب الأخطاء النحوية

الأخطاء النحوية في السيرة الذاتية تعني اعداما مباشرة لفرصك. إلى جانب جعلك تبدو غير مسؤول وغير مبالي ، يمكن للأخطاء النحوية أن تعيق قراءة سيرتك الذاتية. لذلك ، بمجرد اكتشاف أي خطأً النحوي ، لا يمكن لأي قدر من الإنجازات أن يغير رأيهم فيك. أفضل طريقة لتجنب الأخطاء النحوية في السيرة الذاتية هي تحريرها عدة مرات ، وإذا لزم الأمر يمكنك طلب المساعدة من المحررين المحترفين.

اكتب المعلومات الحالية وذات الصلة

عندما تكتب سيرة ذاتية ، من المهم جدًا اتباع التسلسل الزمني. على سبيل المثال ، ابدأ دائمًا بوظيفتك الحالية عندما تشرح خبرتك ثم تابعها بالوظائف التي قمت بها قبل ذلك. أيضًا ، من المهم جدًا تقليل المعلومات التي ليس لها صلة بالوظيفة التي ستتقدم لها. على سبيل المثال ، إذا كنت تتقدم للحصول على وظيفة محرر في مجلة، فإن ذكر دورك كمحرر مساعد في مجلتك الحالية سيكون أكثر أهمية من الكتابة حول مهارتك في قيادة فريق كرة السلة .

ادعم السيرة الذاتية بالحقائق والأرقام

اذا كنت تملك سجلا أو وظائف بها ارقام مثلا ارقام مبيعات قم بذكرها ليعرف الشخص الذي يقرأ السيرة الذاتية الإنجازات التي حققتها.