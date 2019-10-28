4 طرق لإزالة السموم واحتباس الماء من الجسم في 24 ساعة   

لنواجه الأمر. البطن المتضخمة مشكلة لا يحبها أحد. وما بين حفلات الصيف ومهرجانات الخريف والأعياد الموسمية، يمكن أن ينتفخ البطن وتحتبس السوائل في الجسم بطرق غامضة ، حتى مع اتباع نظام غذائي صارم وممارسة التمارين الرياضية.

الترطيب (مع ضرورة وقف القهوة)

عندما تشعر بالانتفاخ ، قد تشعر أن شرب الماء أو أي مشروبات مرطبة ستجعلك تشعر بالانتفاخ. ومع ذلك ، هو عكس ذلك تماما. عندما تشرب الكثير من الماء ، فأنت ترسل إشارات إلى جسمك بأنه لم يعد بحاجة إلى التمسك بمستويات المياه الموجودة في الجسم (احتباس الماء) ، مما يمهد الطريق لمزيد من الهضم الأمثل.

هناك طريقة جيدة للقيام بذلك وهي شرب مشروبات تساعد على التخلص من السموم ، مثل شاي الزنجبيل ، المفيد ايضاً لعلاج اضطراب المعدة.

من المهم أيضًا أن تتوقف عن شرب القهوة. الكافيين يمكن أن يسبب الجفاف، مما يزيد من مستويات الانتفاخ. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات السكر والسعرات الحرارية، مما يؤثر على فعالية الهضم. إذا كنت مهتمًا بفقدان الوزن، فهذا شيء تريد تجنبه بالتأكيد.

تناول الموز

من المحتمل أن يكون الموز أحد أسهل الطرق للتخلص من الانتفاخ. تحتوي الفاكهة على جرعة نشطة من البوتاسيوم ، والتي تعمل على ضد احتباس الماء، وتعيد توازن مستويات الصوديوم الزائدة في الجهاز الهضمي. تناول موز واحد فقط يمكن أن يحل مشكلة البطن المنتفخة.

حمام ملح إبسوم

يعد إبسوم مكونًا قويًا يمكن أن يساعد في تقليل حجم البطن ، والنفخة في لمح البصر. يحتوي الملح على جرعة قوية من المغنيسيوم ، مما يساعد على سحب محتوى الماء الزائد من الجسم ويساعد أيضًا في منع مشكلة احتباس الماء. القيام بهذا النشاط يمكن أن يقلل من مشكلة الانتفاخ بطريقة سهلة. ومع ذلك ، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مشكلة الجفاف.

تناول البروتينات على الإفطار

عندما تشعر بالانتفاخ ، فإن تناول الطعام سيكون آخر شيء في ذهنك. ومع ذلك، لأن الطعام يقودك خلال ما تبقى من اليوم ، فمن الضروري أن تأكل بشكل صحيح. خيار الإفطار الغني بالبروتين والألياف يمنحك الطاقة على مدار اليوم ، ويحارب الانتفاخ. تجنب البقول والألبان ، التي قد تزيد من انتفاخك.

يمكنك أيضًا اختيار تناول العشاء في وقت مبكر ، مما يمنح جسمك وقتًا طويلًا للراحة والتمدد والتجدد.