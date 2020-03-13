4 طرق لتجديد حبك لزوجك

خلال الفترة الأولى من الزواج، يكون الحب مشتعلاً بين الزوجين، يتشاركان الكثير من الأنشطة، ويتقاربان طول الوقت، ولكن مع ازدياد المسؤوليات والضغوط يبتعد الزوجان رويداً، فيبدو وكأن الحب قد انطفأ، ولكن لا داعي لليأس، كل ما هو مطلوب إعادة إحياء العلاقة عبر تجديد الحب، وهذا يتحقق عبر الطرق التالية:

المواعيد الغرامية

تقل المواعيد الغرامية بين الزوجين بسبب ضيق الوقت أو الانشغال مع الأطفال أو حتى بسبب الميزانية، ولكن لا يجب التخلّي بالكامل عن مواعيدك الغرامية مع زوجك، فهي تعيد إليكما مشاعر الشغف المرتبطة ببداية العلاقة، وتساعدكما على استعادة الرومانسية في حياتكما الزوجية.



عادات البدايات

الروتين يفقدكما الكثير من العادات التي كانت تزيد ارتباطكما في بداية الزواج، كإجراء محادثات ممتعة وحميمة قبل النوم، لذا احرصي على استعادة عادات البدايات وابذلي الجهد من أجل توفيق مواعيدكما لتذهبا معاً إلى الفراش في نفس الموعد، وتحظيا بوقت حميمي يعزز مشاعر الحب بينكما.





عادات يومية بسيطة

الانتظام على عادة مشتركة بينكما يومياً يساعد على توطيد العلاقة بينكما واستعادة مشاعر الشغف والحب، حتى إن كانت هذه العادة بسيطة مثل قراءة كتاب معاً، أو احتساء قهوة الصباح معاً.



ابحثي عن التجديد

أنتما بحاجة إلى تجديد يعيد الشغف والإثارة إلى علاقتكما، مثل ممارسة رياضة جديدة معاً، أو الذهاب إلى مكان جديد للحصول على مغامرات تشعركما بالحماسة، أو ربما إعداد مفاجآت لطيفة لزوجك.

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