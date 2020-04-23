4 طرق لتحسين طلاقة طفلك في القراءة

الطلاقة هي في الأساس التحدث عن ما تقرأه. القراء الجيدون يقولون جملاً تبدو وكأنهم يقرؤونها من كتاب أمامهم دون تقطع أو تلعثم. إن إتقان القراءة لا يساعد فقط في فهم أفضل ولكن يساعد أيضًا في إضافة التعبير ذو الصلة أثناء التحدث. من الضروري غرس هذه العادة في أطفالك منذ الصغر لأنها تستغرق وقتًا طويلاً.

إليك بعض الطرق الممتعة لمساعدة طفلك على زيادة طلاقته :

اقرأ معه

أسهل ما يمكن فعله هو القراءة معه. ابدأ بالكتب التي تحتوي على كلمات كبيرة وجمل قصيرة. دع طفلك يقرأ كتب من المستوى الأدنى أولاً ثم انتقال تدريجيًا إلى كتب المستوى الأعلى. لا تتعجل بجعله طفلك يتحدث بشكل أسرع. دعه يأخذ وقته للتعود عليه.

اجعلهم يستمعون إلى الكتب المسموعة

خدعة أخرى لتحسين طلاقة طفلك هي جعله يستمع إلى الكتب الصوتية. هناك إصدارات مسجلة من العديد من الكتب المتاحة عبر الإنترنت والتي يمكن استخدامها كمصدر. لن يساعد ذلك طفلك على التحدث بطلاقة فحسب ، بل سيساعده أيضًا في عملية النطق.

قراءة الصدى

كما يوحي الاسم ، فإن قراءة الصدى هي في الأساس قراءة التكرار. إذا كان لديك لوحة بيضاء أو كمبيوتر ، يمكنك عرض النص هناك. اقرأ النص المعروض على الشاشة الكبيرة. اطلب الآن من طفلك تكرارها من خلال قراءتها من الشاشة. سيكون هذا شيئًا ممتعًا وتفاعليًا للقيام به ، والذي سيستمتع به طفلك أيضًا.

تدرب على العبارات الكاملة

ماذا يحدث عندما نقرأ الجمل؟ عادة ما نجمع بعض الكلمات معًا أثناء قراءتها. يجب فعل الشيء نفسه مع الأطفال أيضًا. ضع علامة على الكلمات في المقطع وقم بتجميعها في مجموعات تتكون كل منها من 3 إلى 4 كلمات. ضع علامة على الكلمات حسب صلتها بالطريقة التي تجعلها منطقية في المقطع. لن يؤدي ذلك إلى تحسين طلاقته فحسب ، بل سيساعده أيضًا في بناء جمل بطريقة أفضل.