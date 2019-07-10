4 طرق للتخلص من التان غير المرغوب فيه

حان الوقت للحصول على لون برونزي جذاب هذا الصيف.. فيما يلي أربعة علاجات مجربة ومختبرة للتخلص من "التان" أو السمرة الصيفية غير المرغوب فيها:

العلاجات المنزلية

عصير البطاطا يهدئ بشرتك وهو عامل تبيض قوي. يمكنك إما استخدام عصير البطاطا وتطبيقه على وجهك مباشرة أو استخدام شرائح رقيقة.

الفراولة والحليب

الفراولة والحليب أفضل مرطبان للبشرة المحروقة. اصنعي عجينة سميكة باستخدام الفراولة و2 ملعقة كبيرة من الكريمة. اتركيه لمدة 20 دقيقة وسترين نتائج فورية بعد ذلك مباشرة.

الكركم

اصنعي معجونًا من ملعقة كبيرة من الكركم وقليلًا من اللبن وضعيه لمدة 30 دقيقة أسبوعيًا لترى فرقًا ملحوظًا.

الصبار - الألوة فيرا

جل الصبار يهدئ بشرتك على الفور ويلطفها. يساعد جل الصبار على التخلص من السمرة بلطف. ينصح به للبشرة الحساسة.