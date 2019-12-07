4 فوائد جمالية لماء الأكسجين.. أهمها تبييض الأسنان

بعيدًا عن الطرق المؤلمة، يساعدكِ ماء الأكسجين في التخلص نهائيًا من الرؤوس السوداء بأسهل الوصفات.

فقط ضيفي ملعقتين من الخميرة إلى ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين تركيز 10% وملعقة من الماء الدافئ، ثم قومي بتقليبهم جيدًا.

ضعي الخليط بعد ذلك على البشرة لمدة 15 دقيقة حتى تحصلين على النتائج المرغوبة.