لا يحتمل بعض الأطفال الصيام وقد يصيبهم بسوء التغذية اذا لم يهتم الاهل بتقديم وجبات متوازنة لهم خلال شهر رمضان. لذلك يجب تغذية الطفل بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمده بالطاقة وتعزز من نشاط أجهزة جسمه.

إليك 4 فيتامينات يحتاجها الطفل في فترة الصيام:

فيتامين أ

يحتاج الأطفال إلى فيتامين أ الذي يساعد على تنشيط الجهاز المناعي بالجسم ويساعده على محاربة الأمراض التي تواجهها. يقوي فيتامين أ العظام والأسنان والعينين ويضمن لهم نمو صحي. يمكنكِ تقديم الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ لطفلك على وجبتي الفطور والسحور للاستمتاع بصوم مريح، أو تقديم تلك الأطعمة بوفرة في الشهر التالي. الأغذية التي تحتوي على فيتامين أ الجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة والكبد والجبن والبيض.

فيتامين ب

الفيتامين ب له العديد من المميزات الصحية لذلك ينصح به العديد من خبراء التغذية لضمان سلامة الجسم. يساعد الفيتامين ب في نمو جسم الأطفال فيقوم بإنتاج خلايا جديدة للجسم. يحمي فيتامين ب من أمراض فقر الدم وأمراض القلب والشرايين. يوجد فيتامين ب في السبانخ والقرنبيط والفاصوليا والعدس وجنين القمح والكبد. قدمي لطفلك الأطعمة الغنية بفيتامين ب للحفاظ على صحته من بعد فترة الصيام.

فيتامين هـ

يساعد الفيتامين هـ في حماية الخلايا من التلف والعديد من المشكلات الصحية. يعتبر فيتامين هـ من أفضل المواد المضادة للأكسدة التي تقضي على السموم من الجسم وتحميه من هجمات الأمراض المعدية. أثبتت بعض الدراسات العلمية أن الأغذية التي تحتوي على فيتامين هـ تساعد في تكون خلايا الدم البيضاء والحمراء. نقص نسبة فيتامين هـ في الجسم قد يكون سببًا في ضعف عضلات الجسم لذلك ينصح خبراء التغذية بضرورة تقديمه للأطفال خاصة في رمضان و في الفترة التي تلي الشهر الكريم. يتوفر فيتامين هـ في جنين القمح والمكسرات وزبدة الفول السوداني والبطاطا الحلوة والذرة.

فيتامين إي

فيتامين إي هو من المواد المضاد للأكسدة. يحسن الفيتامين إي من عمل الجهاز المناعي. يتوفر الفيتامين إي في الزيوت النباتية والمكسرات والخضروات الورقية. ينصح العديد من الخبراء بضرورة استشارة طبيب مختص عند ملاحظة نقص هذا الفيتامين في جسم الطفل لمحاولة تعويضه. لذلك قدمي لطفلك الوجبات التي تحتوي على فيتامين إي على وجبتي السحور والفطور لصيام صحي و في الشهر الذي يلي الصيام.