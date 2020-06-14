البطيخ يعتبر من الفواكة الغنية بالماء والأحماض الطبيعية التي تعتبر بمثابة مقشر طبيعى للبشرة، بالإضافة إلى أن البطيخ يحتوى على العديد من الفيتامينات التي تساعد على نضارة وحيوية البشرة ومنحها مظهر جذاب لا يقاوم وجعلها أكثر إشراقاً .

وفي هذا المقال نقدم لكم 4 ماسكات من البطيخ لحل جميع مشاكل البشرة في الصيف:

1- ماسك البطيخ لتنظيف البشرة

المكونات :

- قطع بطيخ

- معلقة من الجلسرين

الطريقة :

- توضع قطع البطيخ فى الخلاط ويوضع عليها معلقة الجلسرين وتصفى بقطعة من الشاش

- بللى قطعة من القطن بماء الخليط وامسحى بها بشرتك جيدا لمدة 10 دقائق ثم اغسلى البشرة بالماء الفاتر

- كررى تلك الطريقة يوميا وسوف ترى النتيجة على البشرة سريعاً.

2- قناع البطيخ لتقشير البشرة

المكونات:

- كوب من قطع البطيخ

- معلقة من البندق المفروم

الطريقة :

- اهرسى قطع البطيخ جيدا فى وعاء ثم اخلطى عليها مفروم البندق ووزعى الخليط على البشرة واتركية لمدة 20 دقيقةبرفق افركى الخليط على البشرة ثم اغسلى البشرة جيدا بالماء الفاتر

- ذالك القناع يساعد على شد البشرة وتخلصها من التجاعيد

3- قناع البطيخ والموز للبشرة الجافة

المكونات:

- قطع البطيخ

- ثمرة من الموز

الطريقة

- تهرس الموز مع البطيخ ويوضع على الوجة والرقبة لمدة 15 دقيقة ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر

- يستعمل ذالك القناع لترطيب البشرة الجافة

4- قناع البطيخ للتخلص من حبوب البشرة

المكونات :

- معلقة من الزبادى

- كوب من قطع البطيخ

الطريقة :

- اهرسى قطع البطيخ جيدا وضعى عليها الزبادى حيث يحتوى على حامض اللينيك الذى يساعد على تطهير البشرة من الحبوب

- ضعى الخليط على البشرة واتركية لمدة 10 دقائق ثم اغسلى البشرة بالماء الفاتر .

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