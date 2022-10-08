4 محاذير هامة عند المجادلة مع الأطفال عندما يصل أطفالك إلى سن المراهقة ، يبدو أن كل محادثة يجرونها مع والديهم تتحول إلى جدال محتدم أو مباراة للصراخ. يمكن أن تستمر هذه الحالة حتى سن البلوغ أو يمكن أن تستمر لعدة سنوات. مهما كانت الظروف، يواجه الأهل وقتًا عصيبًا مع أطفالهم. من المستنزف عقليًا وعاطفيًا أن تتجادل مع شخص تحبه.

إليك 4 أشياء يجب أن تضعها في اعتبارك:



4 محاذير هامة عند المجادلة مع الأطفال

لا تتجاهل شخصية طفلك

من أهم الأشياء التي يجب أن تتعلمها كوالد هو فهم طفلك. من مفيد للغاية أن تصبح مرشدًا فعالًا ومربيًا لطفلك أثناء نموه ونضجه. ضع في اعتبارك أن لطفلك سمة شخصية مميزة ستستمر طوال حياته أو حياتها.

4 محاذير هامة عند المجادلة مع الأطفال

لا تطلب من طفلك أن يكبر

قد يكون من الصعب التعرف على المشاعر في بعض الأحيان. انظر إلى لغة جسد طفلك ، واستمع إلى ما يقوله ، ولاحظ سلوكه لتكوين فكرة عما يشعر به. إن فهم ما يشعرون به ولماذا يشعرون به يسمح لك بتحديد مشاعرهم والتعبير عنها وإدارتها بشكل أفضل. تقبل مشاعرهم.

4 محاذير هامة عند المجادلة مع الأطفال

لا تصعد المناقشة

نحن كآباء نفشل في التخطيط للمستقبل ولسنا متأكدين من كيفية التعامل مع سلوك المراهق السيء والردود غير المتوقعة. لذلك من الأهمية بمكان أن نتوقف عن الجدال قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. مفتاح النجاح هو التخطيط مسبقًا. إما أن نخطط لما سنقوله وكيف سنقوله أو نخطط لعدم قول أي شيء على الإطلاق بدلاً من المشاركة في المناقشة.

4 محاذير هامة عند المجادلة مع الأطفال

لا تستسلم للتغيير

عندما يكون الأطفال غير مطيعين ويسيئون التصرف ، يجد بعض الآباء صعوبة في تربية الأبناء. حتى لو تجادلت أنت وطفلك فقط ، فلا يزال هناك أمل لكما. يمكنك أنت وطفلك تحسين علاقتك بشكل كبير إذا كنت على استعداد للتغيير وتحفزك عليه.

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