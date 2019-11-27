4 من 5 مراهقين لا يحصلون على تمارين كافية

عاماً بعد عام اصبح الأطفال اكثر ارتباطا بالأجهزة الالكترونية حتى ان الأطفال الأقل من سنتين اصبحوا مرتبطين بالشاشات الالكترونية لدرجة الهوس. وغني عن القول، أن هذا الهاجس يسبب مشاكل صحية. وفقًا لأحدث تقارير، تدفع هذه العادة 90% من المراهقين ليصبحوا "غير نشطين".

وفقًا لتقرير صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية ، فإن 4 من كل 5 مراهقين على مستوى العالم لا يحصلون على ما يكفي من النشاط البدني والتمرين ، وهو أمر بالغ الأهمية لصحتهم. ومضى التقرير إلى القول إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا فشلوا في تسجيل حتى ساعة من النشاط البدني بشكل منتظم.

نتائج الدراسة

ركزت التقارير العالمية على النشاط البدني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا. في أول تقرير من نوعه تم نشره ، أجريت الدراسة على حوالي 1.6 مليون طالب من 146 دولة بين عامي 2001 و 2015.

قام الباحثون المشاركون في الدراسة باستطلاع آراء الأطفال حول مجموعة من الأسئلة التي تتضمن أسئلة مثل مقدار النشاط البدني الذي يتلقونه خلال ساعات الدراسة ونشاطهم ونوع الأنشطة التي ينغمسون فيها.

وخلصت نتائج الدراسة إلى نتائج مروعة. وفقًا لاقتراحات منظمة الصحة العالمية ، ينبغي على المراهقين الانغماس في نشاط مدته ساعة واحدة على الأقل يوميًا ، بما في ذلك شكل من أشكال الحركة العرضية والمشي والمشاركة في الأعمال المنزلية والتدريبات المناسبة والتمارين الرسمية. فشل الشباب المشاركين في الدراسة في تسجيل نفس النتائج.

ممارسة الرياضة ليست مهمة فقط للبالغين ولكن للشباب أيضاً. يمكن أن تكون التمرين المنتظمة والتمرينات الرياضية المتنوعة مفيدة في مكافحة خطر السمنة ، وتحسين وظائف القلب والجهاز التنفسي ، وتعزيز الصحة العقلية ، ووظيفة الدماغ ، وكذلك تحسين قوى التركيز. كما أنها تساعد بشكل كبير في منع الاضطرابات والحفاظ على مستويات الخصوبة.

لاحظت الدراسة أنه على الرغم من عدم وجود سبب محدد لنتائج الإحصائيات ، إلا أن سببًا كبيرًا للقلق هو الهوس غير الصحي بالشاشات منذ الصغر. كما شكلت الزيادة في التبعية الإلكترونية ، وضعف البنية التحتية وانعدام الأمن ، تحديات كبيرة تمنع الأطفال من الخروج من الملعب.

وقد لوحظت أكثر معدلات الخمول في البلدان الآسيوية. حيث سجلت كوريا الجنوبية أعلى معدل لعدم النشاط ، حيث لم يستوف ما يصل إلى 97% من المراهقين المتطلبات الإرشادية.

لاحظت الدراسة أيضا أن هناك فرقا كبيراً بين الجنسين. في حين أن 85 % من الفتيات و 78 % من الأولاد فشلوا في الحصول على الحد الأدنى من النشاط المطلوب ، تمكن الأولاد في الدول الغربية والفتيات في دول جنوب آسيا من الحصول على أقصى قدر من التمارين. كانت الفتيات ، على وجه الخصوص ، أكثر نشاطًا في 4 دول فقط شملتها الدراسة.

وأكد الباحثون على ضرورة إعطاء الآباء والمعلمين مهمة متابعة الأطفال ودفعهم للانخراط في النشاط البدني ، وقال الباحثون إن المشاركة يجب أن تكون متساوية حتى يتم تحقيق الأهداف الصحية قبل عام 2030.

"تبين لنا الاختلافات بين الفتيان والفتيات في الخمول أننا نحتاج إلى التفكير بعناية وابتكار حول ما يستمتع به الفتيان والفتيات ويريدون المشاركة فيه"