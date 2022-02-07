4 نصائح لإتقان فن التلاعب في المحادثات التلاعب ليس لطيفًا ولكن في بعض الأحيان في ظل ظروف معينة ، يصبح ضروريًا. إذا كنت غير قادر على القيام بذلك ، فإليك دليل واضح لإتقان فن التلاعب الانهاء أي مقابلة لصالحك.

4 نصائح لإتقان فن التلاعب في المحادثات

4 طرق لتصبح متلاعباً ماهراً

1. استخدم الفكاهة

إذا كنت تريد أن تكون التلاعب بالأشخاص والسيطرة عليهم ، فإن الفكاهة هي واحدة من أكثر الأسلحة فتكًا والتي يجب عليك تطويرها. الأشخاص المتلاعبون لا يسيئون إليك بشكل صريح. يستخدمون الفكاهة ليقولوا ما يريدون تحت ستار نكتة "مضحكة". لديهم أيضًا الجرأة بشكل غير مباشر في اتهامك بعدم وجود أي روح الدعابة لديك إذا لم تتفاعل مع تعليقاتهم.

2. تغيير الموضوع

لتجنب تحمل أي مسؤولية ، يقوم المتلاعبون بتغيير الموضوع بسلاسة. لكنهم يفعلون ذلك بطريقة سلبية للغاية. إنهم يحكمون على كلمات الشخص الآخر والاتجاه الذي تسير فيه المحادثة وعندما يعلمون أنها على وشك أن تأتي في طريقهم وأن هذا الشخص على وشك الإشارة إلى شيء فعلوه ، يبدأ المتلاعبون بسرعة في إظهار الأخطاء التي ارتكبها أخرى ، حتى لو ظهر بعض الوقت. هذه الأخطاء في معظم الأحيان لا علاقة لها بالظروف الحالية. إذا كنت تريد التلاعب بالموقف ، فكل ما عليك فعله هو إرباك أو تشتيت انتباه الشخص الآخر عن الموضوع الفعلي لنفسك.

4 نصائح لإتقان فن التلاعب في المحادثات

3. اجعلهم يشككون في أنفسهم

طريقة شائعة جدًا للتلاعب بشخص ما هي التشكيك بكلامه. هذا كله يتعلق باستخدام الحيل الذكية والأكاذيب لتجعلك تشكك في معرفته وعقله. عندما تقول "إنك لا تفهم ما يقوله" ، "لم يحدث هذا أبدًا"، أو هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة ، فهذا ليس سوى تلاعب نفسي.

4. الاتهامات

هذا ليس أمراً يدعو للفخر ولكن اذا كنت ترغب في ان تكون متلاعبًا كلاسيكيًا ، فينبغي عليك اتهم الآخر بارتكاب أفعال سيئة تقوم أنت بها بنفسك. ورفض رؤية هذه السلوك بموضوعية.

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