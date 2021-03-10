4 نصائح لتجنب الزهايمر مع تقدم العمر

مرض الزهايمر من الأمراض الخطيرة التي تهدد الجميع مع تقدم العمر، ومن أعراض مرض الزهايمر التعرض للعديد من المواقف المحرجة نتيجة النسيان...

وتم اكتشاف مرض الزهايمر عام 1906 على يد العالم الألماني ألويس الزهايمر والذي سمي المرض على اسمه، وأثبتت الدراسات العلمية أن فرص الإصابة بمرض الزهايمر تبدأ بعد سن الخامسة والستين لتصل نسبة خطورة الإصابة بالزهايمر إلى 50% عند سن الـ 85.

قائمة بالنصائح التي تساعدكِ على الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر مع تقدم العمر:

التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية بشكل عام يساعد على حماية الجسم من المشكلات الصحية التي تهدده، فالتمارين الرياضية تساعد على تنشيط الجسم وأعضائه الداخليه خاصة الجهاز المناعي الذي يكافح الأمراض التي تهدد سلامة الجسم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد على الحماية من أمراض القلب والشرايين والسمنة والسكري والزهايمر، لذلك ينصح بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي للحماية من الزهايمر، وذكرت دراسة أمريكية أجريت على 1740 شخص في عمر الـ65 وأكثر أن ممارسة نشاط رياضي ثلاثة مرات أسبوعيًا يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 40 بالمائة.

أنشطة ذهنية

القيام بممارسة الأنشطة الذهنية المختفة كلعب الشطرنج أو الكلمات المتقاطعة يساعد في الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر، لذلك ينصح بممارسة إحدى الألعاب التي تعتمد على الذاكرة والتركيز للحفاظ على صحة المخ من الإصابة بمرض الزهايمر، وقال روبرت ويلسون الدكتور بجامعة روش في شيكاغو والذي شارك في دراسة علمية أجريت لمدة خمسة سنوات وعلى 775 شخص في سن الثمانين أن الأشخاص الذين يمارسون نشاط فكري يكون خطر الإصابة أضعف بنسبة أربعين بالمائة.

العلاقات الاجتماعية

نجاح العلاقات الاجتماعية من الأمور الضرورية التي على الجميع الحفاظ عليها للحماية من المشكلات الصحية الناتجة عن العزلة، فالعلاقات الاجتماعية الناجحة تحمي من الإصابة بالزهايمر، وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية ونصح به الخبراء للحفاظ على صحة المخ والحماية من أعراض الزهايمر المزعجة عند التقدم في العمر، حيث أجرى المعهد الطبي بجامعة روش في شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية دراسة علمية أجريت على 823 شخص في عمر الـ81 سنة ولمدة أربعة سنوات، وأثبتت الدراسة أن الوحدة أو العزلةتعمل على خفض قدرة الخلايا العصبية وتضعف قدرتها على معالجة المشاكل المرتبطة بالسن كمرض الزهايمر.

التغذية

للتغذية دور كبير وهام للغاية في الحفاظ على صحة الجسم من التعرض للمشكلات الصحية المختلفة، فالاهتمام بتناول الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من الأمور التي تساعد في الحماية من الإصابة بالأضرار الصحية المختلفة، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تناول مجموعة من الأغذية للحماية من الزهايمر مع تقدم العمر ومنها الخميرة والمكسرات والكبد والعسل الأسود والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والطماطم والعنب والجزر والفلفل الأحمر.

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