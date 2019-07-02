4 نصائح لعلاج إدمان الإنترنت عند المراهقين

وجدت مجموعة من الدراسات والإحصاءات التي أُجريت على عددٍ من المراهقين أنّ نسبة 10% من المراهقين يدمنون الإنترنت بشكلٍ مَرَضيّ ووُجد أنّ أغلبهم يواجهون مشاكل عائليةٍ أو دراسيّةٍ أو عاطفيّةٍ.تظهر مشكلة إدمان الإنترنت في الغالب عند المراهقين من سن 14 إلى 20 عاماً، حيث يميل المراهق إلى التفرّد والشعور بالقوة والتملّك وحرية اتخاذ القرار.

أعراض إدمان الإنترنت:

الانعزال عن الأهل والأصدقاء والمجتمع وفقدان الرغبة بالاتصال بهم.

الشعور بالقلق والاكتئاب خاصة عند ترك الإنترنت لمدة قصيرة.

إهدار الوقت باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل غير هادف، والجلوس لساعات طويلة وذلك للتسلية والتعارف.

العصبية والقلق والشعور بالتعب والإرهاق بسبب قلة النوم، بالاضافة الى الآلام الشديدة في فقرات الظهر وفقرات الرقبة .

علاج إدمان الإنترنت:

الإرادة القوية، ويفضل الاستعانة بشخص متخصص يساعده في تغيير سلوكه ونمط حياته إلى الأفضل.

تنظيم وقت استخدام الإنترنت، حيث يجبر الشخص نفسه على الاستخدام المنظم وفي أوقات محددة للتقليل من الفترات الطويلة.

اعادة التواصل مع المجتمع والاندماج مع الأهل والأصدقاء.

تبني هوايات جديدة وممارسة الرياضة قدر الامكان.

