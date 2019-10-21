4 نصائح للحفاظ على حمالة الصدر لأطول فترة ممكنة

إذا كنت تعتقد ، أن مشكلة حمالة الصدر الوحيدة بالنسبة للنساء هي العثور على مقاس حمالة الصدر المناسب فأنت مخطئ ، لأن العثور على حمالة الصدر المناسبة تأتي مع مشكلة أخرى – أهمها كيف تجعلها تستمر لفترة أطول! تعالوا نتعرف على هذه النصائح:

استخدام حمالة الصدر بالتناوب

حسنًا ، لديك حمالة صدر مفضلة ، لكن هذا لا يعني أنك سترتديها يوميًا ، أليس كذلك؟ لا تقومي أبدًا بتكرار ارتداء نفس حمالة الصدر لمدة يومين على التوالي لأنها ستفقد شكلها عند ارتدائها يوميًا ، وبدلاً من ذلك حاولي شراء المزيد من الملابس الداخلية حتى تتمكني من ارتداءها بالتناوب.

قومي بغسلها باليد

كلنا نحب الغسالة الاوتوماتيك ، ولكن حمالة صدرك لا تحبها!! كوني حذرة فالغسالة سوف تفسدها تماما. استخدمي نصف دلو من الماء مع القليل من المنظفات لغسل حمالة الصدر قومي بنقعها لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها لاحقًا. وعلقيها بشكل لا يجعلها متدلية.

استخدام منظفات خالية من الكحول

اختاري دائمًا منظفًا خالٍ من الكحول ، خاصة عند غسل الملابس الداخلية. قبل شراء المنظفات ، تحققي مما إذا كان خاليًا من الكحول أم لا ، حيث أن المادة التي تحتوي على الكحول تميل إلى تجفيف مرونة حمالة الصدر.

شراء حقيبة غسيل الملابس الداخلية

إذا لم تتمكن من تجنب الغسالة ، ما عليك سوى شراء حقيبة غسيل الملابس الداخلية المتوفرة بسهولة في السوق. كل ما عليك فعله هو وضع حمالة الصدر داخل الحقيبة قبل وضعها في غسالة الملابس.