4 وصفات منزلية لعلاج علامات تمدد الحمل

تحدث علامات التمدد ، والتي تسمى أيضًا الخطوط البيضاء ، عندما تتغير بشرتك بسرعة بسبب زيادة الوزن أو نمو الجسم. إنها طبيعية تمامًا أثناء الحمل وبعده ولا تشير إلى أي مشكلة صحية.

الحمل والبلوغ هما أكثر الأوقات شيوعًا في الحياة عندما تصاب النساء بعلامات تمدد الجلد. والخبر السار هو أن معظم علامات التمدد تتلاشى أو تأخذ تلوينًا أفتح وتصبح لامعة.

التخلص من علامات التمدد بالكامل أمر مستحيل بعض الشيء. لكن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في تقليل ظهور علامات التمدد ومساعدتها على التلاشي بسرعة أكبر. فيما يلي قائمة بخمسة علاجات من هذا القبيل:

فيتامين أ

فيتامين (أ) يسمى الريتينويد. أنها تجعل الجلد أكثر سلاسة وأكثر شبابا. هذه تستخدم في العديد من كريمات التجميل الموضعية دون وصفة طبية.

اتباع نظام غذائي غني بفيتامين (أ) يمكن أن يساعد في تحسين صحة بشرتك والمظهر العام. يمكنك استخدام فيتامين (أ) استخراج مباشرة على علامات التمدد. حددت الأبحاث الأقدم التي أجريت في عام 1996 الرتينويدات كعامل مساعد في تخفيف علامات التمدد.

السكر

يمكن لمقشر السكر أن يقلل من الخطوط في المنطقة. لعمل المقشر، امزج كوبًا واحدًا من السكر مع ربع كوب من الزيوت مثل زيت اللوز / زيت جوز الهند. امزجه مع قوام رمال الشاطئ المبللة. أضف بعض عصير الليمون وافرك المنطقة بالمزيج.

كرر العملية عدة مرات في الأسبوع ، لرؤية التأثيرات المرئية.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو علاج لأي شيء وكل شيء تقريبا. يساعد زيت جوز الهند على التئام الجروح الجلدية وتخفيف علامات التمدد.

ضع زيت جوز الهند البكر على علامات التمدد كل يوم لرؤية التأثيرات المرئية. وقد أثبتت العديد من الدراسات خصائص الشفاء من زيت جوز الهند.

الألوة فيرا- الصبار

الألوة فيرا لا يعمل السحر. إلا أن الألوة فيرا يساعد على تقليص عدة أنواع من علامات الجسم بما في ذلك علامات التمدد.

ضع الصبار النقي على علامات التمدد قبل 30 دقيقة من الاستحمام.