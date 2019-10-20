4 وصفات منزلية للشفاه المتشققة

الشفاه المشققة، مشكلة مزعجة ومحرجة في آن واحد. فالشفاه المشقّقة، يستحيل تطبيق أحمر الشفاه عليها لأن النتيجة ستكون حتماً كارثية، إضافة الى انها تفاقم الضرر اللاحق بشفتيك.

ومن المعروف أن التعرّض لأشعّة الشمس، والتغيرات المناخية يلعبان دورًا مهمًا في تشقق الشفاه الى حدّ النزف.

فما هي أبرز الخلطات المنزلية التي يمكن ان تنقذ شفاهك من التشقق والنزف؟

في البداية، تذكّري دومًا ضرورة حماية شفاهك من أشعة الشمس المؤذية، عبر تطبيق كريم الوقاية من الشمس عليهما، والإكثار من شرب السوائل لضمان ترطيب الشفاه. إضافة إلى المياه المعدنيّة، يمكن شرب ماء جوز الهند، والعصائر الطازجة. عندما يكون مستوى الترطيب مثاليًا، ستصبح شفاهكِ ناعمة.

1. الألوفيرا

يُعتبَر هلام الألويه فيرا مهدئا طبيعيا، لا مثيل له. فهو يعالج حروق الشفاه والتشققات الناتجة عن الجفاف. يخفّف الاحمرار، ويمنع البثور.

2. الخيار

قومي بتقطيع شرائع مدوّرة من الخيار الطازج والمبرّد، استخدميها لتدليك الشفاه لمدة 5 دقائق يوميًا. يعمل الخيار على ترطيب الششفاه وتفتيح لون الشفاه الداكنة وإزالة الخلايا الميتة عنها.

3. العسل

العسل لا مثيل له عندما يأتي الحديث عن العناية بالبشرة والشفاه أيضا. نظرا الى خواصه المضادة للبكتيريا يعتبر أفضل علاج للشفاه المتشققة، إذ يعمل على ترطيبها بالعمق وحمايتها من التشقق. قومي بمسح شفتيكِ بالعسل يوميا لمدة أسبوع واتركيه عليهما بضعة دقائق قبل مسحه بالماء الفاتر.ستلمسين لنتائج بعد المرة الثانية من استخدامه.

4. السكر وزيت الزيتون مع الكاكاو

حضري مقشرا طبيعيا لشفتيك. يلزمك لتحضير هذه الوصفة، معلقة سكر أبيض او اسمر يضاف اليها بضعة نقاط من زيت الزيتون، لكي يصبح السكر متماسكا ويشكّل ما يشبق مسحوق التقشير. قومي بتطبيق المقشر على فتيك عن طريق الضغط بحركات دائرية خفيفة. بعد الانتهاء، امسحي شفتيك بالماء الفاتر ثم طبّقي القليل من زبدة الكاكاو من أجل ترطيب شفاهك وحمايتهما. يمكنكِ استبدال زبدة الكاكاو بالفازلين او بالعسل الطبيعي.

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