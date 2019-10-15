فوائد الزهورات للدورة الشهرية

يصنع شاي الزهورات (الأعشاب الطبية) من الجذور، والبذور، والأوراق، والسيقان، وبتلات، وأوراق العديد من الزهور، والنباتات العشبية، وهو نوع من المشروبات الصحية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم، وله عدة أنواع، إذ تتوقف فوائد كل نوع منه على مكوّناته إن كان يتكون من نوع واحد، أو من عدة أنواع مختلفة من الأعشاب والزهور، وهو يدعى أيضاً بشاي تيسان على الرغم من أنّ هذه التسمية هي التسمية الأقل شيوعاً.

تحتوي بعض العلاجات العشبيّة على مركبات مضادة للالتهاب ومضادة للتشنج والتي يمكن أنّ تُقلّل من التقلصات العضلات المُرتبطة بألم الدورة الشهريّة، وفي هذا المقال فوائد الزهورات إنّ لشاي الزهورات فوائد صحية وعلاجية عديدة، نذكر منها:

1- تعتبر الزهورات من المشروبات الجيدة للشعور بالاسترخاء، كما أنّها بديل مثالي للأشخاص الذين لديهم حساسية من عنصر الكافيين، لأنّها قليلة المحتوى من الكافيين مقارنة بالشاي، والقهوة،ومن الجدير بالذكر أنّ هناك أعشاب طبية غنية بالكافيين كنبات اليربا، لذا لا بد من الانتباه إلى نوعية الأعشاب الطبية المستخدمة في الزهورات.

2- تحتوي على خصائص علاجية فعالة لبعض المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان، فمثلاً يعتبر شاي الهندباء علاجاً جيداً لإدرار البول، بينما شاي الكافا فهو مناسب لتخفيف حدة التوتر والقلق، لذا تسعى العديد من الشركات المصنعة للزهورات من تطوير تركيبات العشبية التي تجمع أنواع متعددة من الأعشاب الطبية، بغرض علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وتعزيز حركة الأمعاء، وعلاج الحمى، ووقف القيء، وتخفيف أعراض الدورة الشهرية (PMS)، كما يمكن أن تستخدم موضعياً بعد أن تبرد، كما العقاقير، والمطهرات الدوائية، لكن يجب هنا معرفة الزهورات المناسبة لحالة المريض، حتى لا تظهر أي أعراض جانبية من استخدامها؛ لأنّ هناك بعض التركيبات العشبية التي يمكن أن يتم الجمع بينها أن تتسبب بآثار جانبية قوية جداً.

3- تمنح مجموعة متنوعة من المشروبات المختلفة المذاق، منها ما يكون طعمها خفيف وحلو، ومنها ما يكون مراً جداً، وذلك يرجع للمكوّنات العشبية التي يجمعها مشروب الزهورات، وطريقة تخميرها، وغالباً ما يتم إضافة بعض النكهات النباتية المميزة لتحسين المذاق، كنكهة التوت، والتفاح، والعليق وغيرها، كما قد تضاف بعض أصناف منها إلى الشاي العادي لإضفاء نكهات جديدة للزهورات.

8 مشروبات تنزل الدورة الشهرية بسرعة وبدون ألم

أنواع الزهورات:

1- البابونج

2- شاي النعناع

3- شاي الزنجبيل

أفضل الأعشاب للدورة الشهرية الثقيلة:

يُمكن أنّ تكون الدورة الشهرية ثقيلة لدى بعض النساء، أيّ أنّ النزيف قوي وقد يستمر لأكثر من 7 أيام، ولكن هناك عدد من الخطوات التي يُمكن القيام بها لتخفيفها، مثل إجراء بعض التعديلات على النظام الغذائيّ أو الحصول على قسط كافٍ من الراحة وتناول مسكنات الألم.

ويمكن استخدام القرفة أوعشبة كف مريم أو عشبة كيس الراعي.

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