40% من الموظفين يستطيعون القيام بعمل أفضل من مديرهم

إذا كنت تعتقد أنك تستطيع القيام بعمل أفضل من رئيسك في العمل، فلا تقلق لست وحدك. وفقًا لدراسة جديدة، تعتقد غالبية الموظفين غير الراضين أن رئيسهم لا يقوم بعمل جيد وأنهم أكثر قدرة على أداء واجبات رئيسهم بشكل أفضل منه. ليس هذا فقط ، فقد أظهرت الدراسة أيضًا بعض الملاحظات الهامة حول علاقة الموظف برب العمل.

وفقًا للدراسة التي أجراها الباحثون في شركة Multilotto ، يعتقد حوالي 44 في المائة من الموظفين في المملكة المتحدة أن بإمكانهم القيام بعمل أفضل من رئيسهم. ومن المثير للاهتمام أن هؤلاء الموظفين كانوا في الغالب غير راضين وبالكاد تمتعوا بالرضا الوظيفي. قام الباحثون باستجواب حوالي 2000 موظف وتقييم ما شعر به المشاركون حول أداء رئيسهم أو المشرف.

والمثير للدهشة أن معظم الموظفين الذين اعتقدوا أنهم قادرون على التفوق على رئيسهم ذكروا أيضًا أنهم سيظلون يدعمون رئيسهم أثناء الأزمات. وهذا عكس ولائهم - بغض النظر عن مدى رضاهم في مكان العمل، فهم لم يعارضوا مديرهم أو رئيسهم خلال وقت الأزمة.

20% من الموظفين يعتقدون أن رئيسهم جعلهم يعملون بجد

هل تعتقد أن رئيسك يجعلك تعمل بجهد كبير لأسباب غير ضرورية؟ لا تقلق ، فأنت لست وحدك. صرح ما يقرب من 20 في المائة من الموظفين الذين شاركوا في الدراسة أن رئيسهم لم يجعلهم يعملون فقط دون داعٍ ولكن قام أيضًا بتفويض العمل الذي كان ينبغي عليه القيام به لهم.

أكثر من 25 % من الموظفين شعروا بالاستياء

لم يكن الأمر مفاجأة عندما صرح أكثر من 25 في المائة من المشاركين أنهم شعروا بقدر من الاستياء تجاه رئيسهم. كذلك ، اعترف 10 في المائة من المشاركين أنهم أغضبوا رئيسهم عمداً لدرجة جعله ينتقد الموظفين.

ثلث الموظفين تركوا وظائفهم بسبب رؤسائهم في العمل

من 2000 موظف مشارك في الدراسة، ثلثهم قال بأنهم اضطروا للتخلي عن وظائفهم بسبب رئيسهم في العمل. كما قال 14 بالمائة من المشاركين بأنهم قاموا بالبحث عن وظيفة أخرى تجنبا للاصطدام مع مديرهم الحالي. ما رأيك بنتائج هذه الدراس؟ هل تفكر بالاستقالة للتخلص من جو العمل السلبي؟