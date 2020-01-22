5  طرق لمحاربة تساقط الشعر

يبدو أن مشكلة تساقط الشعر شائعة جدًا هذه الأيام. بعض أسباب تساقط الشعر هي الإجهاد ، نقص التغذية ، قشرة الرأس ، فروة الرأس الدهنية ، المرض ، اختلالات الغدة الدرقية أو الهرمونية ، استخدام المستحضرات الكيميائية والتطبيقات الحرارية. بالإضافة الى عوامل وراثية.

نميل إلى الاعتقاد بأن تساقط الشعر وكسر الشعر متماثلان ، لكنهما ليسا كذلك. يحدث تساقط الشعر عندما ينفصل عمود الشعر. يمكن أن يحدث هذا بسبب المستحضرات الكيميائية والتطبيقات الحرارية واستخدام الأشرطة المطاطية والجفاف وهشاشة الشعر. يحدث تساقط الشعر، من ناحية أخرى، عندما يسقط الشعر من الجذر. من الواضح أن تساقط الشعر يجب أن يسبب مزيدًا من القلق ، على الرغم من أن 50 إلى 100 شعر تسقط يوميًا في العملية العادية. إذا تباطأ معدل الاستبدال ، فستكون مشكلة ترقق الشعر. إذا كنت تواجه تساقط الشعر ، فحاول معرفة الأسباب التي قد تنطبق عليك.

اغسل شعرك حسب نوع الشعر والموسم. في حالة الطقس الحار والرطب ، يجب غسل الشعر في كثير من الأحيان ، لإزالة العرق والأوساخ ورواسب الزيت. يمكن غسل الشعر الدهني ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع. للشعر الجاف ، اغسل مرتين في الأسبوع.

من المهم اختيار المنتجات المناسبة. المنتجات القاسية تخل بالتوازن الحمضي القلوي الطبيعي. فهي تحفز فروة الرأس أكثر ، مما يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة على فروة الرأس والقشرة. إذا كان عملك يستلزم السفر لمسافات طويلة ، اغسل الشعر بشكل متكرر أكثر ، حتى يوميًا ، باستخدام القليل من الشامبو. إذا كان هناك دهن مفرط ، فيجب استخدام غسول الشعر.

إذا كان الشعر زيتيًا ، استخدم غسول الشعر أو المصل وتجنب ملطفات الشعر الكريمية. يمكن أن يساعد منشط الشعر العشبي غير الدهني ، في السيطرة على تساقط الشعر.

اتباع نظام غذائي صحي ومغذي يمكن أن يعزز نمو الشعر الصحي. خذ وعاء صغير من البراعم يوميا. البراعم تحتوي على الأحماض الأمينية ، والتي تعزز نمو الشعر. إذا كانت فروة الرأس دهنية ، أو إذا كان هناك قشرة ، اشرب الكثير من الماء.

يمكن أن يكون الخيار الأخير هو العلاجات السريرية. فهي تساعد على تحفيز بصيلات الشعر. تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس. أثناء العلاج السريري ، يتم تطبيق مقويات الشعر ويستخدم التونيك لزيادة الامتصاص. اتباع نظام غذائي مغذي يساعد على نمو شعر صحي حيث يتم تغذية الشعر عن طريق العناصر الغذائية في مجرى الدم.