5  علاجات منزلية فعالة لعلاج الحكة المهبلية

الحكة المهبلية هي حالة غير مريحة ومؤلمة ، ويصعب التعامل معها. يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب مثل جفاف المهبل أو استخدام المهيجات الكيميائية أو شفرات الحلاقة. ولكن في العديد من الحالات ، قد يكون ذلك بسبب بعض الحالات الطبية ، مثل التهاب المهبل الجرثومي أو العدوى المنقولة جنسياً. ومع ذلك ، فإن الحكة تحدث في الغالب بسبب عدوى الخميرة ، في حين أن تهيج الجلد حول المهبل قد يكون بسبب الأكزيما أو حالة الجلد. غالبًا ما يُعتبر تهيج الباطن شديدًا ومن الأفضل استشارة طبيب نسائي ، ولكن يمكن بسهولة علاج العدوى المحيطة بالبشرة عن طريق العلاجات المنزلية البسيطة.

إليك 5 علاجات طبيعية بسيطة يمكنك تجربتها من أجل الراحة:

صودا الخبز

يمكن أن يساعد الاستحمام باستخدام صودا الخبز في علاج التهابات الخميرة وتقليل تهيج الجلد. وفقا لدراسة أجريت عام 2013 ، فإن صودا الخبز لها خصائص مضادة للفطريات ، والتي يمكن أن تقضي على تهيج مسببة للبكتيريا. ضع ربع كوب من صودا الخبز في حمامك أو قم بعمل عجينة وضعها على الجلد.

الخل

تمامًا مثل صودا الخبز ، قد يساعد الاستحمام باستخدام خل في تهدئة العدوى، وللخل العديد من الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا ، والتي تمنع نمو البكتيريا. يوضع نصف كوب من الخل في الماء وتشطف به المنطقة.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند ليس صحيًا فقط لطهي الطعام ولكنه أيضًا جيد للبشرة. كشفت دراسة أجريت عام 2016 أن زيت جوز الهند يمكن أن يقتل البكتيريا المسببة لعدوى الخميرة. خذ بضع قطرات من زيت جوز الهند على أصابعك وافركه بشكل صحيح على بشرتك.

أطعمة البروبيوتيك

تناول المواد الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك يعزز نمو البكتيريا الصحية ويمكن أن يساعد في التخلص من العدوى السيئة. أطعمة البروبيوتيك جيدة للمهبل وكذلك الأمعاء. عندما تعاني من مشاكل في المهبل ، قم بإضافة اللبن الزبادي الى نظامك الغذائي.

الزيت الأساسي

بعض الزيوت الأساسية هي أيضا فعالة في علاج العدوى. تعتبر شجرة الشاي والأوريغانو من الزيوت الأكثر فاعلية التي يمكنك استخدامها لعلاج حكة المهبل. خصائصها المضادة للفطريات يمكن أن تقتل مجموعة من الخمائر والفطريات. تؤخذ 2-3 قطرة من الزيت ويدهن بها الجلد الخارجي للمهبل.

إذا استمرت الإصابة بعد أكثر من 5 أيام ، فاستشر طبيب أمراض النساء لأنه قد يكون بسبب حالات طبية أخرى.