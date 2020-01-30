5  علامات شائعة تشير إلى أنك لا تتناول سعرات حرارية كافية

سواء كنت تحاول التخلص من الكيلوغرامات الزائد أو الحفاظ على وزنك الحالي ، فإن عدد السعرات الحرارية مهم في جميع الحالات. تؤثر كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها في اليوم على وزنك ومستوى لياقتك وطاقتك للقيام بالأعمال اليومية.

ولكن في الأزمنة الحديثة ، حيث يهتم الجميع بالحفاظ على وزن صحي ، يحاول الناس باستمرار تقليص عدد السعرات الحرارية ، متجاهلين حقيقة أنه حتى تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة. تناول كميات أقل من السعرات الحرارية مرة واحدة في الشهر لا يؤثر كثيرا ، ولكن القيام بذلك بانتظام يمكن أن يسبب مشاكل عقلية وعاطفية وجسدية. فيما يلي 5 إشارات تشير إلى أنك تتناول كميات قليلة من السعرات الحرارية.

فقدان الشعر

فقدان القليل من الشعر كل يوم أمر طبيعي. لكن إذا لاحظت زيادة في تساقط الشعر ، فهذا أمر مثير للقلق. يشير تساقط الشعر المفرط إلى أن الشخص لا يحصل على سعرات حرارية كافية. تعد كمية كافية من السعرات الحرارية والبروتين والبيوتين والحديد والمواد المغذية الأخرى مهمة لشعر صحي وناعم.

انخفاض المناعة

هل تشعر بالمرض أكثر ؟ إذا بدأت السعال والعطس حتى مع حدوث تغير طفيف في درجة الحرارة ، فأنت بحاجة إلى الاعتياد على عادة الأكل. عدم تناول كمية كافية من الطعام يعني انك لا تحصل على ما يكفي من المواد الغذائية للحفاظ على نظام المناعة الصحي ومكافحة الأمراض. نتيجة لذلك ، سوف تمرض كثيرًا وستستغرق وقتًا أطول للتعافي من أي مرض.

الشعور بالبرد باستمرار

نعم ، ترتبط السعرات الحرارية ودرجة حرارة الجسم مع بعضها البعض. يحتاج جسمك إلى حرق كمية معينة من السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة ، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية. عندما تأكل أقل ، لا يحصل الجسم على ما يكفي من السعرات الحرارية ويكافح للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية. هذا هو السبب في أنك قد تشعر بالبرد طوال الوقت.

مشاكل جلدية

الجلد الجاف ، الشقوق في زوايا الفم والأظافر الهشة كلها تشير إلى نقص المغذيات. معظمهم من نقص فيتامين (هـ) يؤدي إلى مشاكل الجلد. إذا لاحظت مؤخرًا أي تغييرات كبيرة في حالة جلدك ، فأنت بحاجة إلى الاعتياد على عادة الأكل.

الشعور بالغضب

الشعور بالانزعاج أو الغضب هو احد الأعراض الأخرى لنقص السعرات الحرارية. إن تناول كميات أقل من الطعام يجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت ، وهذا بدوره يمكن أن يجعلك تفقد التركيز وتشعر بالغضب دون أي سبب.